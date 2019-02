Niko Kovac versuchte, sein Gesicht zu kontrollieren. Es durften jetzt keine Zweifel aufkommen, als der Trainer des FC Bayern die letzte Frage des Abends beantworten sollte. "Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Mannschaft im aktuellen Zustand auch größeren Teams als Hertha BSC gewachsen ist? Teams wie dem FC Liverpool zum Beispiel, gegen den es demnächst in der Champions League geht?"

Kovac zögerte keine Sekunde. Seine Elf hatte soeben 3:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Berlin gewonnen, dabei aber auf eine seltsame Art auch enttäuscht. "Ja", sagte der 47-Jährige und hielt die Schwere seiner Antwort kurz im Raum wie ein Gewichtheber das Eisen in der Luft - angestrengt und ohne zu atmen.

Im Grunde war der Mittwochabend ganz in Ordnung verlaufen für Kovac. Die Spielstatistik verriet ihm, dass es sich beim Sieg, der das Weiterkommen ins Pokal-Viertelfinale sicherte, eigentlich um die klarste enge Partie der jüngeren Pokalhistorie gehandelt hatte: Ungewöhnlich hohe 74 Prozent Ballbesitz verbuchten die Münchner für sich, zudem 23 zu vier Torschüsse und 34 zu vier Flanken aus dem Spiel.

Doch dann war da auch noch der nicht unwesentliche Sachverhalt, dass die Bayern trotzdem in die Verlängerung mussten. Und das gegen eine Berliner Mannschaft, die zwar vorbildlich kämpfte, aber kaum für schnelle Umschaltmomente sorgen konnte. "Fakt ist, dass wir einfache Fehler machen", monierte Kovac.

Das galt für das 1:0 für Hertha durch Maximilian Mittelstädt (3. Minute) nach einem eigentlich ganz normalen Doppelpass im Mittelfeld. Das galt aber vor allem für den 2:2-Ausgleich durch Davie Selke (67.). Münchens Verteidiger Mats Hummels hatte dem gerade eingewechselten Hertha-Stürmer den Ball ohne echte Bedrängnis vor die Füße geköpft. "Wenn mir das Ding nicht passiert, gehen wir früher und souveräner vom Platz", ärgerte sich Hummels.

Mehr als ein kleiner Fehler

Das klang nach einem kleinen Fauxpas, aber dahinter liegt eigentlich ein größeres Problem: Immer wieder stecken die Bayern in dieser Saison in Kalamitäten. Schon 23 Gegentore haben sie in der Liga kassiert, sieben mehr als zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison und sogar fast doppelt so viele wie 2016/17 (zwölf).

Das sorgt dafür, dass man sich im Moment von alten Bayern-Gewissheiten verabschieden kann: War es unter Pep Guardiola und auch meist unter Jupp Heynckes im vergangenen Jahr nur eine Frage der Höhe des Ballbesitzanteils und des Ergebnisses, so ist plötzlich fast alles möglich bei Bayernspielen - auch zwei Gegentore gegen Hertha nach den ersten beiden gegnerischen Torschüssen, oder eine 1:3-Niederlage gegen Leverkusen nach einer eigenen Führung wie am vergangenen Wochenende.

"Man hat gesehen, dass wir im Moment hinten nicht so sicher agieren", sagte Ersatztorwart Sven Ulreich, der kurzfristig für den doch noch weiter am Daumen verletzten Manuel Neuer einspringen musste. Kovac wurde grundsätzlicher: "Wenn wir etwas erreichen wollen in diesem Jahr, ob im Pokal, in der Liga oder in der Champions League, dann dürfen wir solche einfachen Tore nicht mehr herschenken", sagte er.

Spielidee dringend gesucht

Will Kovac in der Bundesliga den Sieben-Punkte-Rückstand auf Borussia Dortmund noch aufholen, will er im Pokal die günstige Gelegenheit nach dem Aus des BVB gegen Bremen am Dienstag nutzen, und will er in der Champions League auch das Achtelfinale gegen den FC Liverpool von Jürgen Klopp (Hinspiel: 19. Februar) überstehen, braucht es mehr.

Kovac benötigt zum Beispiel eine Spielidee, die über das reine Vertrauen auf individuelle Stärke auf den Außenpositionen hinausgeht. Gegen Hertha fußte das gesamte Münchner Spiel auf den Eins-gegen-Eins-Qualitäten der beiden Flügelstürmer Serge Gnabry und Kingsley Coman. Beide zerteilten die Berliner Defensive immer wieder mit ihren Dribblings. Gnabry, der für Thomas Müller auflief und zum Spieler des Spiels gewählt wurde, erzielte zwei Treffer (7./49.), Coman den dritten und zum Sieg führenden per Kopf (98.). "Serge ist technisch so stark und bringt Dynamik mit. Er hat das sehr gut gemacht", lobte Kovac. Der Franzose Coman stand dem in nichts nach.

Vielleicht ginge es dem FC Bayern im Februar 2019 besser, wäre Coman zu Saisonbeginn nicht so lange verletzt und Gnabry bei Kovac weniger Ergänzungsspieler gewesen. Doch jenseits der beiden Tophits auf den Außen suchen die Bayern unter Niko Kovac weiter nach ihrer Identität früherer Tage - nach defensiver Stabilität und Spielkontrolle.

Es bleibt ein Beigeschmack mit Blick auf die anstehenden Duelle gegen Liverpool, die letztlich über das Scheitern oder Gelingen dieser Münchner Saison mitentscheiden werden. Wo der FC Bayern gerade steht, wurde Mats Hummels noch gefragt. "Das werden wir in den nächsten Wochen sehen", sagte der Verteidiger.

Im Moment weiß das nämlich keiner in München.