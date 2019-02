Durch einen 3:2 (2:2, 1:1)-Sieg in der Verlängerung bei Hertha BSC hat der FC Bayern das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Nach einer schnellen Berliner Führung durch Maximilian Mittelstädt (3. Minute) traf Serge Gnabry (7., 49.) für den Tabellendritten der Bundesliga. Der eingewechselte Davie Selke (67.) rettete unterlegene Berliner noch in die Verlängerung, dort sorgte Kingsley Coman (98.) mit seinem Treffer für ein Weiterkommen des FC Bayern.

Keine zwei Minuten waren gespielt, da gab es den ersten Aufreger der Partie. Karim Rekik traf Leon Goretzka im Hertha-Strafraum am Fuß, Schiedsrichter Markus Schmidt zeigte dem Münchner die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe. Goretzkas Proteste waren nicht ungerechtfertigt. Den Videobeweis gibt es im DFB-Pokal jedoch erst ab dem Viertelfinale.

Nur eine Minute später ärgerten sich die Bayern wieder, diesmal aber über ihre eigene Nachlässigkeit in der Defensive: Salomon Kalou konnte den Ball unbedrängt auf Mittelstädt spielen, der nach einem kurzen Antritt zur Führung für die Gastgeber traf (3.).

Die sportliche Reaktion war der schnelle Ausgleich durch Gnabry (7.). Eine Flanke von Joshua Kimmich legte Robert Lewandowski für den deutschen Nationalspieler ab, der per Dropkick traf. Nach der Pause war erneut Gnabry zur Stelle und brachte die Bayern in Führung: Nach einem Pass von James Rodríguez sprintete er in den Strafraum und bezwang Rune Jarstein im Hertha-Tor aus halbrechter Position (49.).

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX Serge Gnabry

Auch Davie Selke hatte es eilig und traf kurz nach seiner Einwechslung zum Ausgleich (67.). Einen verunglückten Kopfball von Mats Hummels zu Bayern-Keeper Sven Ulreich nutzte der Hertha-Stürmer mit seinem ersten Ballkontakt zum Ausgleich. James Rodríguez hätte den FC Bayern nach einer Hereingabe von David Alaba beinahe erneut in Führung gebracht, schoss den Ball jedoch über das Tor (81.).

In der Verlängerung setzten die Gäste ihre Dominanz fort und gingen erneut in Führung. Nach Vorlage von Lewandowski köpfte Coman das 3:2 (98.). Hummels hätte seinen Fehler fast noch mit einem Treffer ausgeglichen, schoss den Ball jedoch knapp über das Tor (105.+1). Der FC Bayern steht damit zum zwölften Mal in Folge im Viertelfinale des DFB-Pokals.

Hertha BSC - FC Bayern München 2:3 (2:2, 1:1) n.V.

1:0 Mittelstädt (3.)

1:1 Gnabry (7.)

1:2 Gnabry (49.)

2:2 Selke (67.)

2:3 Coman (98.)

Hertha: Jarstein - Lazaro, Stark, Rekik, Plattenhardt - Grujic, Skjelbred (103. Lustenberger) - Kalou (82. Klünter), Duda (110. Torunarigha), Mittelstädt - Ibisevic (64. Selke)

Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago - Goretzka, James Rodríguez (119. Javi Martinez) - Gnabry (89. Ribéry), Coman (120.+1 Müller) - Lewandowski

Schiedsrichter: Schmidt

Gelbe Karten: - / Goretzka, Lewandowski

Zuschauer: 74.200