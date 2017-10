DFB-Pokal-Auslosung Bayern empfängt Dortmund im Achtelfinale

Top-Spiel im Achtelfinale des DFB-Pokals: Meister FC Bayern empfängt Pokalsieger Borussia Dortmund. Das ergab die Auslosung durch den ehemaligen Bundesliga-Profi Stefan Effenberg. In der vergangenen Saison trafen die beiden Teams im Pokal-Halbfinale aufeinander. Damals setzte sich der BVB in einer ereignisreichen Partie 3:2 beim Rekordmeister- und Pokalsieger durch.

Eintracht Frankfurt, in der vergangenen Spielzeit Dortmunds Finalgegner, tritt beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim an. Aus der Bundesliga treffen unter anderem Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen sowie Schalke 04 und der 1. FC Köln aufeinander. Drittligist SC Paderborn empfängt den FC Ingolstadt.

Die Begegnungen werden am 19. und 20. Dezember 2017 ausgetragen, eine genaue Terminierung der einzelnen Partien steht noch aus. Das Finale findet am 19. Mai 2018 in Berlin statt.

Das Achtelfinale im Überblick:

Bundesliga gegen Bundesliga

Mainz 05 - VfB Stuttgart

FC Bayern - Borussia Dortmund

Werder Bremen - SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Schalke 04 - 1. FC Köln

Zweite Liga gegen Bundesliga

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg

1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt

Dritte Liga gegen zweite Liga

SC Paderborn - FC Ingolstadt