Schalke-Profi Max Meyer Die Verwandlung

Ein Hauch von Wehmut erfasste Max Meyer, nachdem er die starke Schalker Hinserie mit dem Siegtor gegen den 1. FC Köln gekrönt und damit auch seiner persönlichen Entwicklung einen positiven Schlusspunkt angefügt hatte. Das Toreschießen "fehlt mir schon ein bisschen", sagte der 1,73 Meter große Mittelfeldspieler nach dem 1:0-Sieg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Meyer hat eine Art Umschulung hinter sich, er spielt seit einigen Monaten defensiver, er "muss absichern, kann nicht mehr so oft in die Spitze sprinten, das ist schon manchmal schwer", sagte Meyer mit leiser Stimme.

Der 22-Jährige, zu dessen Kernkompetenzen immer auch der Torabschluss gehörte, ist jetzt ein kämpferischer Defensivstratege. Zu Beginn der Saison saß er noch auf der Bank, erst auf der neuen Position wurde er zu einer zentralen Figur beim neuen FC Schalke, den der Trainer Domenico Tedesco erfunden hat. Aber ganz ungetrübt scheint sein Glück darüber nicht zu sein: Das Gefühl, wenn die Zuschauer seinen Namen rufen, habe ihm gefehlt, sagt er, und nach seinem kuriosen Tor gegen Köln haben die Leute besonders laut gebrüllt. "Das war sehr wichtig für die Mannschaft, aber auch für mich", sagte Meyer.

Getty Images Max Meyer

Es war ein sehr spezieller Kopfball mit der Schädelplatte vom kurzen Pfosten hoch über die ganze Abwehr hinweg in die lange Ecke. Und die Fans beglückte dieser Treffer ganz besonders, weil Meyer einer von ihnen ist. In der Nachbarstadt Oberhausen aufgewachsen, ist er ein Kind des Potts, auf Kohle geboren, ein Spross der Schalker Jugendakademie. Und in dieser Saison ist er auch fußballerisch mehr Schalker als je zuvor.

Der kleine Techniker galt immer als etwas zu filigran, als Spieler für die hübschen Momente, aber zu anfällig für die Bundesliga. Das ist plötzlich anders. "Ich wusste, dass ich hart an mir arbeiten muss, das habe ich getan", sagte Meyer in einer Art Rückblick auf die vergangenen Monate. Die Zusammenarbeit mit U21-Trainer Stefan Kuntz, die in den Sieg bei der Junioren-EM mündete, habe ihm dabei sehr gut getan. Vor allem aber habe ihn der Alltag mit Tedesco verändert. "Nach langer Zeit" spüre er "wieder das Vertrauen, dass ein Trainer auf mich setzt", sagte Meyer, der sich in den ersten Saisonwochen noch in sogenannten Spielersatztrainings anbieten musste.

Das gesamte Trainerteam beobachtete diese Einheiten für damals nicht gesetzte Profis mit großer Aufmerksamkeit - und da habe Meyer "immer Ausrufezeichen gesetzt", sagte Tedesco. Weil die offensiveren Positionen mit Amine Harit, Leon Goretzka und Nabil Bentaleb schon stark besetzt waren und Tedesco Meyer, der seine spielerische Begabung plötzlich auch mit einer neuen Giftigkeit veredelte, unbedingt im Team haben wollte, wurde er eben zum Sechser umprogrammiert.

"Auf Schalke ist es wichtig, dass wir eine Entwicklung hinbekommen", sagte Manager Christian Heidel zum Jahresabschluss - und die Personalie Meyer ist ein Musterbeispiel für diese Dynamik. In der vorigen Saison mit dem Trainer Markus Weinzierl gab es kaum gute Ideen und eher eine Rückwärtsentwicklung. Unter Tedesco hat das Team jetzt einen eigenen Stil: Die Mischung zwischen Talent und Erfahrung stimmt, die Balance zwischen Defensive und Offensive auch. "Die Jungs glauben an das, was sie tun", sagte Heidel. Zudem spielt der FC Schalke wieder einen Fußball, der zum Standort passt: Mit traditionellen Reviertugenden wie Zusammenhalt, aber auch einer strategischen Flexibilität wurde der Klub Hinrundenzweiter.

Das ist für die Schalker auch deshalb so wertvoll, weil in den kommenden Wochen nicht nur über die Zukunft von Leon Goretzka entschieden werden muss, sondern auch darüber, ob Meyer seinen im Sommer endenden Vertrag verlängert. Wichtiger noch als das Gehalt sei, "dass die Spieler das Gefühl haben, dass sich etwas auf Schalke entwickelt, dass sie ein Teil davon sein wollen", sagte Heidel, wobei Meyer eher reserviert auf die Frage nach seinen Perspektiven reagierte. "Ich fühle mich sehr wohl mit diesem Trainer, weil ich das Gefühl habe, dass er uns Spieler besser machen kann", sagte er zwar, aber es gebe aber noch "keine Tendenz" in seinen Zukunftsüberlegungen.

Irgendwann im Frühjahr werde eine Entscheidung fallen. Wenn Schalke sich so weiter entwickelt, wird es nicht einfach für Meyer sich zu verbessern. Denn ein Weltklassespieler, der zwischen Angeboten aus Barcelona, Manchester und Madrid wählen kann, ist er noch nicht.