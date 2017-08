DFB-Pokal Schalke zieht glanzlos in die zweite Runde ein

BFC Dynamo - FC Schalke 04 0:2 (0:0)



Der FC Schalke 04 ist nur mit viel Mühe in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Auch ohne ihren abgesetzten Kapitän Benedikt Höwedes dominierte der Bundesligist gegen BFC Dynamo zwar von Beginn an, doch klare Chancen waren lange Mangelware. Der BFC verteidigte tief und stellte sich teilweise mit einer Sechser-Abwehrkette den Schalker Angriffen entgegen. Nach einem Ballverlust von Benjamin Stambouli nahe dem eigenen Strafraum musste Ralf Fährmann jedoch mit einer Parade einen möglichen Rückstand durch Matthias Steinborn vereiteln (37 Minute).

Im zweiten Durchgang agierte der Viertligist zunächst etwas mutiger und erspielte sich einige Halbchancen. Doch stets war Torwart Fährmann zur Stelle oder es fehlte an der letzten Genauigkeit. Der eingewechselte Leon Goretzka verpasste dann mit einem Schuss aus acht Metern, den Dynamo-Keeper Bernhard Hendl mit einem Reflex an die Latte lenkte, das 1:0 (58.). Das Führungstor legte Schalkes Confed-Cup-Sieger dann Jewhen Konopljanka auf (78.), der zuvor noch mehrfach ohne Fortune im Abschluss agiert hatte. Nach einem weiteren Konter erzielte der ukrainische Flügelspieler den 2:0-Endstand (90.+1).

SC Paderborn - FC St. Pauli 2:1 (1:0)

In einer abwechslungsreichen Begegnung zwischen Paderborn und dem FC St. Pauli hatte der Tabellenführer der dritten Liga das bessere Ende für sich. Kurz vor der Halbzeit gelang Massih Wassey der Siegtreffer. Der SCP-Mittelfeldspieler versenkte einen Dropkick aus 20 Metern sehenswert im Pauli-Tor, nachdem der Zweitligist einen langen Einwurf zuvor nicht konsequent klären konnte (41.). Die Hereinnahme von Flügelspieler Waldemar Sobota zur zweiten Hälfte belebte das Spiel der Hamburger merklich. Weil Paderborns Torhüter Ratajczak einen direkten Freistoß aus 18 Metern von Aziz Bouhaddouz sehenswert parierte und auf der Gegenseite Christopher Antwi-Adjej nach Zuspiel von Sven Michel zum 2:0 traf (79.), ging die Mannschaft von Ex-Bundesligaspieler Steffen Baumgart als Sieger vom Platz. Paulis Sami Allagui konnte nur noch den Anschlusstreffer markieren (90.+1).

MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg 1:2 (0:2)

Im Duell zweier Zweitligisten hat sich Nürnberg beim MSV Duisburg durchgesetzt. In einer weitgehend ausgeglichenen Partie setzte sich Nürnbergs Hanno Behrens nach einem Eckball im Luftkampf durch und köpfte den viermaligen Pokalsieger in Führung (21.). Die Vorlage kam von Sebastian Kerk, der bereits zum Zweitligaauftakt mit drei Assists geglänzt hatte. Auch das 2:0 fiel nach dem gleichen Muster: Linksfuß Kerk brachte eine Ecke präzise in die Mitte, Georg Margreiter verwertete die Hereingabe per Kopf aus kurzer Distanz (41.). Mit dem Resultat im Hinterkopf verlegte sich Nürnberg mit zunehmender Spieldauer immer mehr auf die Defensivarbeit. Der in der Liga noch sieglose MSV brachte aber bis auf das späte Elfmetertor durch Kevin Wolze (90.+4) nichts Zählbares mehr zustande.