Einzug ins Pokal-Achtelfinale Schalker Di Santo beendet seine Torflaute

SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 1:3 (0:2)

Ohne den zuletzt so starken Leon Goretzka ist der FC Schalke souverän ins Achtelfinale eingezogen - der Nationalspieler fehlte mit muskulären Problemen. Wehen Wiesbaden, in der Dritten Liga auf Platz vier mit guten Aufstiegschancen, begann selbstbewusst. Doch die Tore erzielte der Bundesligist. Franco di Santo beendete mit einem Kopfball seine über anderthalb Jahre andauernde Torflaute (26.). Zuletzt hatte di Santo in der Bundesliga im März 2016 gegen den 1. FC Köln getroffen. Sturmpartner Guido Burgstaller legte kurz darauf nach (30.).

Die endgültige Entscheidung fiel zu Beginn der zweiten Halbzeit, hätte aber nicht anerkannt werden dürften. Burgstaller traf den Ball bei einer Direktabnahme nicht richtig, Wehens Alf Mintzel wollte den Ball mit dem Kopf klären, wurde dabei vom Österreicher in den Rücken gestoßen und so segelte der Ball ins eigene Tor (53.). Der Anschlusstreffer von David Blacha (76.) änderte nichts am klaren Erfolg der Königsblauen, die in der nächsten Runde auf ein Heimspiel und auf den ersten Finaleinzug nach 2011 hoffen.

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

Bisher konnte die Borussia noch kein Pokalspiel beim rheinischen Rivalen Fortuna Düsseldorf gewinnen, diese Negativserie ist für den Bundesligisten gerissen. Gladbach gewann das Derby durch ein Tor von Thorgan Hazard (52. Minute) gegen den aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga.

Die Fortuna konnte die Partie über die gesamte Spielzeit offen gestalten und hatte in der 73. Minute mit einem Elfmter die große Chance zum Ausgleich. Tony Jantschke hatte Nico Gießelmann im Strafraum getroffen, der Gefoulte trat selbst an - und schoss den Ball an den linken Pfosten.

Bayer Leverkusen - Union Berlin 4:1 (1:0)

Leverkusen dominierte die erste Halbzeit und hatte viele gute Torchancen, doch nur Julian Brandt erzielte Tor. Der schon beim 5:1-Sieg in Mönchengladbach so stark aufspielende Youngster traf nach schöner Einzelleistung mit dem Außenrist (36.). Die schlechte Chancenverwertung bestrafte Union direkt nach dem Seitenwechsel, als Dennis Daube aus acht Metern überlegt einschob (46.).

Bayer wirkte nur kurz geschockt und fand durch den neuen argentinischen Torjäger Lucas Alario schnell zurück ins Spiel (58.). Union gab sich durch den erneuten Rückstand nicht geschlagen und hatte durch Christopher Trimmel (60.) und Damir Kreilach (66.) sehr gute Chancen zum erneuten Ausgleich. In der Schlussphase machten Wendell mit einem verwandelten Foulelfmeter (89.) und Charles Aránguiz (90.+2) den Kantersieg perfekt.

SC Paderborn - VfL Bochum 2:0 (1:0)

Drittliga-Torjäger Sven Michel, der unmittelbar vor dem Spiel seinen Vertrag in Paderborn bis 2021 verlängert hatte, traf für den SCP früh (7.). Beim VfL stand der zwischenzeitlich suspendierte Felix Bastians wieder in der Startelf, das brachte allerdings nicht die erhoffte Stabilität in der Defensive. Die Gastgeber hatten auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit die besseren Torchancen. Bastians übernahm auf Bochumer Seite dann nach der Pause Verantwortung, schoss einen Elfmeter aber am Tor vorbei (68.). Paderborn wurde in die Defensive gedrängt, konterte aber erfolgreich und erzielte durch den eingewechselten Massih Wassey den zweiten Treffer (86.).