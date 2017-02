Sieg gegen Köln HSV erreicht das Pokal-Viertelfinale

Der Hamburger SV hat den Sprung ins Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft. Das Team setzte sich in einem packenden Spiel 2:0 (1:0) gegen den Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln durch. Die Runde der letzten acht Mannschaften wird am 28. Februar und 1. März ausgetragen (alle Spiele im High-Liveticker von SPIEGEL ONLINE).

Hamburger SV - 1. FC Köln 2:0 (1:0)

Der HSV erwischte einen Traumstart und ging bereits in der fünften Minute in Führung. Nach Vorarbeit von Filip Kostic kam Luca Waldschmidt zum Schuss. Dessen harmlosen Versuch konnte FC-Keeper Thomas Kessler nur nach vorne abwehren, Gideon Jung staubte aus kurzer Distanz ab - 1:0. In der Schlussphase gelang Bobby Wood die Entscheidung (75. Minute).

Kurz nach der Führung hätte Waldschmidt bereits erhöhen können, doch aus 17 Metern schoss der 20-Jährige knapp rechts vorbei (19.). Der Youngster stand als einer von sechs Neuen in der Startelf von Trainer Markus Gisdol, der gegenüber dem 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen kräftig rotiert hatte. Auch der brasilianische Winterzugang Walace spielte von Beginn an, absolvierte ein gute Premiere mit einigen Offensivaktionen, war allerdings Gelb-Rot-gefährdet und wurde vorzeitig ausgewechselt (65.).

Trotz der vielen Änderungen war der Bundesliga-16. lange überlegen. Köln, immerhin Liga-Siebter, kam erst in der 33. Minute zu seiner ersten guten Möglichkeit: HSV-Torwart René Adler musste einen harten Schuss von Simon Zoller abwehren. Danach wurde der FC etwas mutiger. Richtig gefährlich wurde es in der zweiten Hälfte, als ein Versuch von Artjoms Rudnevs und zwei Nachschüsse von Zoller aus kurzer Distanz in der Abwehr des HSV hängenblieben (56.).

In der Schlussphase häuften sich die Chancen auf beiden Seiten. Köln erhöhte das Risiko, und der HSV vergab reihenweise Chancen, unter anderem ein Pfostentreffer von Waldschmidt (74.). Für die Entscheidung sorgte eine Minute später Wood nach einem Fehler der Kölner im Spielaufbau, freistehend vor Kessler hatte er dann keine Mühe.