DFB-Pokal Hertha bezwingt Rostock nach Fan-Randale

Hertha BSC steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Der Hauptstadtklub setzte sich in einer von Fan-Randalen überschatteten Partie gegen Hansa Rostock durch. Beim 2:0 (0:0)-Erfolg sorgten Mitchell Weiser (85. Minute) und Vedad Ibisevic (90.+2) spät für die Entscheidung zugunsten des Favoriten. Zwischenzeitlich stand die Begegnung kurz vor dem Abbruch. Fans beider Lager hatten Pyrotechnik in die jeweiligen Blöcke geworfen.

"Ein Spielabbruch stand im Raum", sagte Hertha-Verteidiger Sebastian Langkamp nach Spielende. Man habe Szenen gesehen, "die kein Mensch im Fußballstadion sehen will", meinte Hertha-Manager Michael Preetz. Trainer Pál Dárdai sagte: "In meinem Leben habe ich so etwas noch nicht erlebt." Sein Rostocker Kollege Pavel Dotchev verurteilte die Randale: "Leider gibt es immer schwarze Schafe, die alles kaputt machen."

Aus sportlicher Sicht war es Berlins Alexander Esswein, der in einer ereignislosen ersten Hälfte die einzige Chance vergab (19. Minute). Ansonsten versuchten die spielerisch unterlegenen Rostocker den Gegner in möglichst viele Zweikämpfe zu verwickeln. Wenige Sekunden nach Wiederbeginn sah sich Schiedsrichter Robert Hartmann gezwungen, die Partie für wenige Augenblicke zu unterbrechen. Anhänger der Hertha hatten Pyrotechnik gezündet und in die Rostocker Ränge geworfen.

Anschließend erspielte sich der Favorit seine zweite Chance: Vladimir Daridas Schuss aus der Distanz verfehlte das Tor von Schlussmann Janis Blaswich nur knapp (48.). Die Gastgeber wurden zunehmend müde und ließen in dieser Phase mehr Gelegenheiten zu. Salomon Kalou scheiterte per Seitfallzieher am starken Blaswich, nachdem Darida das Lattenkreuz getroffen hatte (63.).

Als die Partie endlich Fahrt aufgenommen hatte, kam es auf den Rängen zu weiteren Provokationen. Rostock-Fans hatten angeblich schon vor zwei Jahren ein Banner der Hertha-Anhänger gestohlen, in Ultra-Kreisen gilt dies als größtmögliche Provokation. Nachdem dieses dann im Stadion präsentiert wurde, flogen erneut bengalische Feuer in die gegnerischen Blöcke. Die Situation drohte zu eskalieren, nach einer rund 14-minütigen Unterbrechung wurde das Spiel allerdings erneut fortgesetzt.

Hertha drängte auf den Führungstreffer und wurde kurz vor dem Ende belohnt. Weiser traf nach einem Eckball sehenswert ins lange Torwarteck (85). In der Nachspielzeit erhöhte Ibisevic auf 2:0 (90.+2).