Mainz 05 hat sein Zweitrunden-Spiel im DFB Pokal gewonnen. Gegen die in der Liga stark aufspielenden Kieler musste der Bundesligist in die Verlängerung, siegte jedoch durch Treffer von Viktor Fischer (22. Minute + 67.) und Daniel Brosinski (101.) mit 3:2. Für die kampfstarken Gäste glichen Kingsley Schindler (54.) und Dominick Drexler (75.) zwei mal per Elfmeter aus.

Mainz belohnte sich für eine engagierte Anfangsphase mit der Führung. Fischer platzierte eine Hereingabe von Brosinski sehenswert im Winkel des Kieler Tors (22.). Danach kamen beide Teams zu aussichtsreichen Chancen. Fischer kam dem Holstein-Tor zweimal sehr nah, auf Kieler Seite sorgten Marvin Duksch und Schindler für Gefahr. Kurz vor der Halbzeit hätte Kiels Torwart Kenneth Kronholm einen Rückpass fast in das eigene Tor tropfen lassen. Doch der Ball landete am Pfosten.

Direkt nach dem Wiederanpfiff verpasste Mainz die große Chance, die Führung auszubauen. Das rächte sich nur Minuten später: Schindler traf per Foulelfmeter zum 1:1 (54.). Beiden Mannschaften merkte man die anstrengende Partie an. Nur Fischer schien noch Kraft zu haben: Im Kieler Strafraum allein gelassen, schob er zum 2:1 für Mainz ein (67.). Den zweiten Kieler Treffer legte Kiel erneut per Elfmeter nach: Ersatztorwart Robin Zentner, der für den verletzten René Adler gekommen war, foulte Drexler. Der trat selbst an und traf zum Ausgleich (75.). Beide Teams mühten sich, Zählbares kam jedoch nicht mehr zustande. Das Spiel ging in die Verlängerung.

Beide Teams kamen mutig zurück aus der Kabine und kamen zu Chancen. Die Schlussmänner waren jedoch ebenfalls wach. Das entscheidende Tor fiel dann nach einer Standardsituation: Mit einem perfekt platzierten Freistoß sorgte Brosinski für die Entscheidung (101.). Dieses mal konnte Kiel nicht mehr antworten.