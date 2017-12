DFB-Pokal Mainz schafft Sprung ins Viertelfinale, Paderborn gelingt Historisches

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 3:1 (0:1)

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trafen mit Mainz und Stuttgart zwei formschwache Teams aufeinander. Der VfB verlor die vergangenen vier Ligapartien, Mainz wartet seit Mitte November auf einen Erfolg. Die Gastgeber dominierten in der ersten Hälfte und erspielten sich zahlreiche Großchancen. Doch der Ex-Stuttgarter Alexandru Maxim und Gerrit Holtmann vergaben kläglich. Besser machte es Christian Gentner auf der anderen Seite: Der Kapitän brachte den VfB nach einem sehenswerten Zuspiel von Chadrac Akolo mit der Hacke in Führung (42. Minute).

Kurz nach Wiederbeginn bekamen die Gäste einen Handelfmeter zugesprochen. Mainz-Keeper Robin Zentner hielt sein Team im Spiel, indem er den Schuss von Dennis Aogo parierte (54.). Mainz wurde in der Folge besser und schlug doppelt zu: Zunächst gelang dem eingewechselten Emil Berggreen der Ausgleich (62.), neun Minuten später sorgte Abdou Diallo für die Führung. Das 3:1 in der Nachspielzeit durch Suat Serdar fiel nach einem Konter (90.+3).

Mainz steht damit zum siebten Mal in der Runde der besten Acht. Für Stuttgart setzt sich der Negativlauf nun auch im Pokal fort. Auswärts hat der VfB in dieser Saison lediglich zwei von zwölf Pflichtspielen gewinnen können.

SC Paderborn - FC Ingolstadt 1:0 (0:0)

Im Parallelspiel gastierte der FC Ingolstadt beim einzigen noch verbliebenden Drittligisten im Wettbewerb. Der SC Paderborn machte es dem Bundesliga-Absteiger schwer und ging mit der ersten richtigen Chance der Partie überraschend in Führung: Ben Zolinski nutzte die Unordnung in der Gäste-Defensive und traf aus elf Metern zum 1:0 (56.).

Paderborn gelang es, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Damit steht der Klub, der zuletzt dreimal in Folge sportlich abgestiegen war, erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Viertelfinale des Wettbewerbs. 2004/2005 waren die Ostwestfalen im Achtelfinale am SC Freiburg gescheitert.