DFB-Pokal Gladbach schlägt Stuttgart, HSV siegt in Halle

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 2:0 (1:0)

Trotz einer ordentlichen Vorstellung hat der VfB den Sprung ins Pokal-Achtelfinale verpasst. Gegen den Champions-League-Teilnehmer aus Mönchengladbach trat Stuttgart unerwartet offensiv auf, am Ende gab jedoch die effizientere Chancenverwertung den Ausschlag zugunsten der Borussia.

Anfangs sehr zurückhaltend agierende Borussen gingen mit ihrem ersten guten Angriff in Führung: Fabian Johnson konnte erfolgreich abschließen, nachdem ihm der formstarke André Hahn den Ball per Hacke vorgelegt hatte. Mit einem Flachschuss überwand er Stuttgarts Torhüter Mitchell Langerak (31. Minute).

Zu Beginn der zweiten Hälfte hätte dieselbe Kombination in umgekehrter Reihenfolge früh die Nerven des Gladbachers Anhangs beruhigen können. Johnson passte vor dem Tor quer auf den mitgelaufenen Hahn, der jedoch im Fallen nicht mehr genug Druck hinter den Ball bekam und ihn dem Gäste-Torwart in die Arme spielte (52.). So musste Gladbach fürchten, dass die auf Kontersituationen lauernden Gäste mit einer gelungenen Aktion zum Ausgleich kommen. Erst Kapitän Lars Stindl machte alle Hoffnungen der Stuttgarter zunichte, als er in der 84. Minute aus 17 Metern traf.

FC St. Pauli - Hertha BSC 0:2 (0:1)

Am Hamburger Millerntor war Berlin zwar klar spielbestimmend, dennoch dauerte es bis kurz vor der Halbzeit, ehe der Bundesliga-Dritte seine Überlegenheit in Tore ummünzen konnte. Nach einer ersten Torannäherung aus 25 Metern, die ihr Ziel noch knapp verfehlte (23.), ließ Mitchell Weiser die Hertha jubeln: Der U21-Nationalspieler zog vom rechten Flügel in die Mitte und traf von der Strafraumgrenze zum 1:0 (42.).

Nach dem Seitenwechsel sorgte der in der Bundesliga noch rot-gesperrte Valentin Stocker per Kopf für die Vorentscheidung. In einer Phase, in der St. Pauli etwas aufgekommen war und sich zwei Halbchancen durch Marc Hornschuh (49.) sowie Maurice Litka (53.) erspielt hatte, fand der auffällige Weiser den Schweizer Nationalspieler mit einer Flanke am zweiten Pfosten (54.).

Dank einer souveränen Leistung gegen den Tabellenletzten der Zweiten Liga lebt der Traum der Mannschaft von Trainer Pál Dárdai weiter. Zuletzt war es 1993 den Hertha-Amateuren gelungen, sensationell in das DFB-Pokalfinale im heimischen Olympiastadion einzuziehen.

Hallescher FC - Hamburger SV 0:4 (0:4)

Im Duell gegen den Drittligisten zeigte das Bundesliga-Schlusslicht aus Hamburg vom Anpfiff weg eine konzentrierte Leistung. Sein Engagement sollte sich früh auszahlen: Im Anschluss an eine Ecke des Gegners konterte der HSV über Pierre-Michel Lasogga und Filip Kostic. Letzterer passte auf den US-Amerikaner Bobby Wood, der den Ball nervenstark vorbei an HFC-Keeper Fabian Bredlow zur Hamburger Führung ins Tor chippte (8.). Auch das 0:2 entsprang einer gelungenen Umschaltaktion des HSV, abermals war Wood erfolgreich, der in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend nun bereits vier Treffer erzielt hat. Gegen gleich drei Bewacher konnte sich der Angreifer behaupten, per Flachschuss aus 16 Metern markierte Wood den Pausenstand (43.).

Nach einer guten Stunde Spielzeit war es dann Lasogga, der aus kurzer Distanz problemlos zum 3:0 abstauben und neben Wood und Alen Halilovic als erst dritter HSV-Spieler in einem Pflichtspiel in der laufenden Saison treffen konnte (57). Vorausgegangen war ein Dribbling von Gotoku Sakai, dessen Schuss Bredow nur zur Seite vor die Füße von Lasogga abklatschen konnte. Zugang Luca Waldschmidt umkurvte kurz vor Ende der Partie den Schlussmann des HFC und schob zum Endstand ein (82.).

Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt 0:0 n.V.; 3:1 i.E.

Die Zuschauer in Frankfurt sahen eine chancenarme Partie zwischen den beiden Bundesligisten, in der die Hausherren letztlich das bessere Ende für sich hatten. Bereits in der sechsten Minute schlenzte Eintracht-Spieler Mijat Gacinovic erstmals den Ball knapp am langen Pfosten vorbei. In weiteren Verlauf der Partie zog sich der FCI zurück und überließ der Eintracht zusehends das Spielgerät. Frankfurt konnte daraus jedoch kaum Kapital schlagen, weil sich zu oft Unzulänglichkeiten ins Passspiel der Elf von Trainer Niko Kovac einschlichen.

In der zweiten Halbzeit verflachte die Begegnung weiter. Zwingende Torchancen waren eine Seltenheit, Frankfurts Außenstürmer Shani Tarashaj verzog einen Volleyversuch (55.). Auf der Gegenseite vergab Stefan Lex die beste Gelegenheit für die Gäste, als er nach Zuspiel von Pascal Groß aus 20 Metern über das gegnerische Gehäuse schoss (71.), sein Teamkollege Moritz Hartmann hatte nach einem Konter ebenso wenig Glück mit seinem Abschluss (78.). Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit handelte sich Eintrachts Mexikaner Marco Fabian eine Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels ein, nachdem er seinen Gegenspieler mit gestrecktem Bein attackiert hatte (88.).

In der Verlängerung wollte keinem der beiden Teams trotz guter Gelegenheiten ein Treffer gelingen. Ingolstadts Matthew Leckie brachte den Ball im Straucheln nicht im verwaisten Kasten der Hausherren unter, nachdem er SGE-Torwart Lukas Hradecky bereits umspielt hatte (110.). Weil auch der Schweizer Haris Seferovic einen Freistoß von Szabolcs Huszti nur an die Querlatte des FCI köpfte (112.), musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen.

Dort jagte Ingolstadts zweiter Schütze Romain Brégerie den Ball ebenso deutlich über das Tor wir ihr etatmäßiger Strafstoßschütze Moritz Hartmann nach ihm. Weil die Frankfurter sich ihrerseits keinen Fehlschuss leisteten, kann die Eintracht sich über den Einzug ins Pokal-Achtelfinale freuen.