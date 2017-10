Leipzig vs. Bayern im DFB-Pokal Die wahren Schlüsselspieler

Das wahrscheinlich großartigste Bundesligaspiel der vergangenen Saison fand kaum Beachtung. Ein Drittel der Liga steckte im Abstiegskampf, ein weiteres Drittel rang um die Europacup-Qualifikation, Dortmund bangte um Platz drei. Wen interessierte da noch das Duell zwischen dem bereits feststehenden Meister, Bayern, und dem Vize, Leipzig?

Am Abend treffen die Bayern und RB in der zweiten Runde des DFB-Pokals (20.45 Uhr, TV: ARD; Liveticker SPIEGEL ONLINE) erneut aufeinander, und wenn sie nur annähernd so spielen wie beim Münchner 5:4-Erfolg im Mai, erwartet die Zuschauer ein Fußballfest.

Viele der Protagonisten aus dem Duell haben aktuell jedoch nicht die Top-Form von damals. Bayerns Arjen Robben etwa spielt zwar gut, seine Quote in Sachen Torbeteiligungen hat sich aber im Vergleich zur vergangenen Spielzeit mehr als halbiert. Bei RB bereitete Emil Forsberg beim 4:5 drei Treffer vor, zwei mehr als in seinen bislang sieben Ligaeinsätzen dieser Saison.

Dafür stehen andere Profis im Fokus. Das zumindest geht aus den Daten des Spielerindex SPIX von SPIEGEL ONLINE hervor. Der SPIX erfasst nicht nur die Spieldaten der Bundesliga-Begegnungen, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. (Sie wollen wissen, wie der SPIX genau funktioniert? Hier entlang.)

Welche Spieler sind jetzt die Schlüsselspieler der beiden Top-Teams? Ein Überblick.

Kingsley Coman, Bayern München

Position: Flügelstürmer

Alter: 21



"Wer folgt bei den Bayern eines Tages auf Franck Ribéry, 34, und Arjen Robben, 33?", fragte SPIEGEL ONLINE nach dem vierten Spieltag, um dann auf Coman zu sprechen zu kommen. Der 21-Jährige zeigt auch seither, dass er das Potenzial hat, sich als Stammspieler bei den Bayern durchzusetzen.

Herausragend ist Comans Wert in der Kategorie "Chancenkreation". Der Franzose erreicht nicht allein gute Passquoten, er bringt den Ball auch regelmäßig in die torgefährliche Zone im Strafraumzentrum. Ihm gelingen also Pässe, die besonders schwierig sind. Diese werden vom SPIX stärker gewichtet als angekommene Zuspiele in anderen Zonen - aber auch schwächer als Torschussvorlagen.

Eine weitere Stärke ist das Eins-gegen Eins. Nur wenige Bundesligaprofis kommen so oft an Gegenspielern vorbei wie Coman. Gerade in der vergangenen Saison scheiterte er noch zu oft daran, solch gewonnene Duelle zu veredeln. Das gelingt ihm mittlerweile besser, wenn auch noch nicht auf dem Weltklasseniveau, das der verletzte Konkurrent Franck Ribéry einst verkörperte.

Joshua Kimmich, Bayern München

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 22





Vor einem Jahr gehörte er zu diesem Saisonzeitpunkt zu den Überfliegern beim FC Bayern, sieben Treffer waren ihm in seinen ersten neun Pflichtspieleinsätzen gelungen. Dann wurde es ruhig um Kimmich. Der Nationalspieler traf kaum noch, stand selten in der Startelf, Gerüchte über einen Abgang kamen auf.

Mittlerweile ist Kimmich als Rechtsverteidiger gesetzt, er folgte dort auf Philipp Lahm nach dessen Karriereende, und wie vor einem Jahr interpretiert er die Rolle als Rechtsverteidiger extrem offensiv. Davon zeugen neun Torbeteiligungen in 14 Einsätzen und im Schnitt mehr als drei Torschussvorlagen pro Bundesligaspiel. Von allen bislang eingesetzten Außenverteidigern des FC Bayern bewertet der SPIX Kimmich als besten.

Javi Martínez, Bayern München

Position: Innenverteidiger/defensives Mittelfeld

Alter: 29

Martínez gilt als einer der möglichen Profiteure des Trainerwechsels bei den Bayern. Unter Jupp Heynckes war er einer der Schlüsselspieler in der Triple-Saison 2013, damals bildete er gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger eine perfekt harmonierende Doppelsechs. Nach Heynckes' Abgang wurde er meist in der Innenverteidigung eingesetzt, eine Position, die der 29-Jährige ebenfalls beherrscht.

Von den zentralen Abwehrspielern der Bayern, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Niklas Süle und eben Martínez, schneidet der Spanier bislang laut SPIX am besten ab, vor allem wegen starker Werte in den Kategorien "Balleroberung" und "Abwehrstärke". Nach Heynckes' Rückkehr spielte er gegen Freiburg wieder im Mittelfeld, verletzte sich dann aber an der Schulter. Gegen RB könnte er sein Comeback geben.

Jean-Kévin Augustin, RB Leipzig

Position: Stürmer

Alter: 20

Der beste Stürmer im Kader von Leipzig heißt nicht Timo Werner. Zugegeben: Dass Augustin im Leipziger SPIX-Ranking aktuell vor Nationalspieler Werner (Gesamt-SPIX-Wert: 70) steht, könnte eine Momentaufnahme sein. Doch das heißt nicht, dass der Franzose nicht das Zeug zum Superstar hat.

Schneller als man es von einem 20-Jährigen erwarten konnte, hat sich Augustin in der Bundesliga und bei RB zurechtgefunden. Das Leipziger Pressing hat er verinnerlicht, das zeigen der überdurchschnittliche Balleroberungs-Wert und die starke Defensiv-Teamleistung der Mannschaft, wenn der Stürmer auf dem Platz steht. Und durch seine Verbindung aus starker Technik, Tempo und Spielintelligenz bringt sich Augustin regelmäßig in Abschlusspositionen. Auf die Bayern-Defensive wartet viel Arbeit.

Marcel Sabitzer, RB Leipzig

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 23

Der Österreicher gehörte schon in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern, stand mit 13 Torbeteiligungen in 32 Ligaeinsätzen aber etwas im Schatten von Teamkollegen wie Werner (28 in 31) und Forsberg (30 in 30). Aktuell ist Sabitzer einer von Leipzigs formstärksten Spielern. Und einer der gefährlichsten.

Bisweilen übertreibt es der 23-Jährige allerdings mit der Suche nach dem Abschluss. Dann schießt er aus Positionen, die nur geringe Aussicht auf Erfolg besitzen. Sein "Torgefahr"-Wert ist daher ausbaufähig. Trotzdem zählt er auf seiner Position bislang zu den besten Spielern der Liga.

Bruma, RB Leipzig

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 23

Jeremy Toljan gilt vielen als kommender Nationalspieler, doch gegen Bruma sah der 23 Jahre alte Außenverteidiger vom BVB aus wie ein Jugendfußballer. Aus dem Stand sprintete Bruma bei Leipzigs 3:2-Erfolg in Dortmund an Toljan vorbei in den Strafraum, kurz darauf ging RB in Führung, noch ein bisschen später wurde Toljan dann ausgewechselt.

Die Szene steht für Brumas Stärken: Er gehört ligaweit zu den stärksten Dribblern auf seiner Position, ist an vielen Torchancen direkt beteiligt. Wie Augustin ist der Portugiese seit Sommer in Leipzig und wertet den Kader entscheidend auf. Denn der Klub verfügt nun über mehrere sehr schnelle, trickreiche Spieler, die zum RB-Spielstil passen. So könnte Leipzig trotz Mehrfachbelastung durch den Europacup eine gefährliche Offensive aufbieten.