Schalke 04 hat zum dritten Mal hintereinander das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Gegen Fortuna Düsseldorf sorgten Ahmed Kutucu (30. Minute), Salif Sané (48., 88.) und Mark Uth (53.) für einen deutlichen Erfolg. Rouwen Hennings erzielte den Treffer für die Gäste aus Düsseldorf.

Überschattet wurde das Ergebnis vom Tod Rudi Assauers. Der frühere Fußballmanager von Schalke 04 und Werder Bremen starb am Mittwoch im Alter von 74 Jahren. Die Partie begann deshalb mit einer Schweigeminute zu seinen Ehren. "Lieber Rudi, wir sind alle unendlich traurig. Und wir werden dich nie vergessen", hatte Clemens Tönnies, Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender, zuvor gesagt. "Das, was sich Rudi an diesem Tag wünschen würde, wäre ein gutes Fußballspiel. Und das will ihm die Schalker Familie geben."

Und die Schalker hatten offensichtlich gut zugehört. Zwanzig Minuten brauchten sie, um in dieses Spiel zu kommen, doch dann übernahmen sie die Kontrolle. Auffälligster Spieler in Halbzeit eins war der 18-jährige Kutucu, der erstmals in einem Pflichtspiel in der Startelf stand.

Für den ersten Aufreger sorgte Kutucu, als er in der 22. Minute Düsseldorfs Kaan Ayhan, einen gebürtigen Gelsenkirchener, abräumte und Gelb sah. Acht Minuten später erzielte er sein erstes Tor im DFB-Pokal - es war ein wunderschönes: Nach einem Einwurf von Daniel Caliguri kam der Ball über Weston McKennie und Mark Uth zu Kutucu, der sich den Ball auf den linken Fuß legte und ihn dann in den linken Winkel schlenzte (30.).

In Halbzeit zwei benötigte Schalke nur acht Minuten, um zu erhöhen. Nach einer Ecke wehrte Düsseldorfs Torhüter Jaroslav Drobny einen Kopfball von McKennie noch ab, war aber gegen den Nachschuss von Sané machtlos - 2:0 (48.). Es war der Startschuss für eine turbulente Phase, in der nach Vorlage von Nabil Bentaleb erst Sané und dann auch Kutucu Aluminium trafen (52.).

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX Schalkes Torschütze Ahmed Kutucu (r.) mit Rabbi Matondo

Keine sechzig Sekunden später fiel das 3:0. Nach einem Pass des eingewechselten Sebastian Rudy scheiterte Kutucu an Drobny, doch den Abpraller schob Uth über die Linie (53.). Als in der Schlussphase Hennings alleine vor Schalkes Torhüter Ralf Fährmann auftauchte und mit einem tollen Lupfer traf (71.), folgten einige schwächere Schalker Minuten. Dann traf Sané zum zweiten Mal an diesem Abend und besiegelte Schalkes Einzug ins Viertelfinale (88.).

Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 4:1 (1:0)

1:0 Kutucu (30.)

2:0 Sané (48.)

3:0 Uth (53.)

3:1 Hennings (71.)

4:1 Sané (88.)

Schalke: Fährmann - Caligiuri, Sané, Bruma, Oczipka - Bentaleb (69. Mascarell), McKennie - Uth, Serdar, Matondo (46. Rudy) - Kutucu (80. Teuchert)

Düsseldorf: Drobny - M. Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Morales, Stöger - Barkok (65. Fink), Usami (56. Kownacki) - Ducksch (56. Lukebakio), Hennings

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Zuschauer: 56.638

Gelbe Karten: Kutucu, Bruma / Kownacki