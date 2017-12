DFB-Pokal-Achtelfinale Schalke müht sich zum Sieg

Tabellenzweiter gegen den Letzten der Bundesliga - die Vorzeichen vor dem Pokalspiel zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Köln waren klar. Allerdings hatten sich beide Teams vor kurzem schon in der Liga Remis getrennt, und so gestaltete sich auch der Pokalabend in Gelsenkirchen mühsam für den Favoriten. Max Meyer erlöste die Schalker nach 63 Minuten und stellte den 1:0-Erfolg sicher. Schalke 04 steht im Viertelfinale, das Pokal-Aus rundet die desaströse Halbserie der Kölner ab.

Die Gäste trauten sich zu Beginn des Spiels zwar einige Male in die Nähe des Schalker Strafraums, waren dabei aber nur halbherzig engagiert und beschränkten sich ansonsten darauf, in der Defensive einigermaßen stabil zu stehen. Den Schalkern gefiel das überhaupt nicht, das Team von Domenico Tedesco kam kaum gefährlich durch die dicht stehende FC-Abwehr. Torchancen gab es daher in den ersten 45 Minuten so gut wie gar nicht. Das Publikum in der Arena begleitete die Schalker Bemühungen, so ungefährlich sie auch waren, mit wohlwollenden Anfeuerungen. Das war auf Schalke auch schon mal anders gewesen.

Nach der Pause wurde der Druck der Gastgeber stärker, Harit traf nach 54 Minuten das Außennetz, Kölns Torwart Timo Horn verhinderte kurze Zeit später bei einem Nastasic-Schuss aus kurzer Entfernung den Rückstand. Das Tor bahnte sich an, und es fiel nach 63 Minuten. Meyer verlängerte einen Eckball mit dem Hinterkopf ins lange Eck.

Die Kölner versuchten im Anschluss, mehr für die Offensive zu tun. Aber das zeigte nur die Grenzen des von zahlreichen Verletzungen dezimierten Kaders auf. Schalke hatte nicht mehr besonders viel Mühe, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.