DFB-Pokal Schalke problemlos eine Runde weiter, Magdeburg scheidet aus

FC Schweinfurt - Schalke 04 0:2 (0:1)

Schalke 04 ist nach Bayern München (19 Titel) und Werder Bremen (sechs) das erfolgreichste Team in der langen Historie des DFB-Pokals. Zum Auftakt in die diesjährige Pokal-Saison gewann der Vizemeister beim Regionalligisten FC Schweinfurt 2:0 (1:0).

Obwohl sich der Favorit phasenweise schwertat, geriet der Erfolg nie wirklich in Gefahr. Nabil Bentaleb brachte Schalke per Strafstoß in Führung, vorausgegangen war ein Foul an Amine Harit (24. Minute). Schweinfurt stand defensiv gut und ließ lange nur wenige Chancen zu. Für die Entscheidung sorgte in der Schlussphase ausgerechnet ein Angreifer des Außenseiters. Adam Jabiri unterlief ein Eigentor, nachdem er im eigenen Strafraum angeköpft wurde (75.).

Schalkes Pflichtspielauftakt in die Saison 2018/2019 ist damit geglückt. Am kommenden Wochenende trifft die Mannschaft am ersten Bundesliga-Spieltag auf den VfL Wolfsburg.

1. FC Magdeburg - Darmstadt 98 0:1 (0:1)

Im Duell zweier Zweitligisten hat sich Darmstadt 98 1:0 (1:0) durchgesetzt. Beim 1. FC Magdeburg reichte den Lilien ein früher Elfmeter-Treffer von Tobias Kempe (3.) zum Einzug in die nächste Runde. Marcel Heller verpasste es mehrfach, die Entscheidung herbeizuführen. Die Gastgeber, die nach dem Aufstieg enttäuschend in die neue Zweitliga-Saison gestartet waren, blieben insgesamt zum harmlos.

Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli 1:1 (1:0)

In dieser Partie läuft aktuell die Verlängerung.