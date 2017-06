Leipzigs Gegner Dorfmerkingen Pokal im "Bierkönig" verbummelt

Die Spieler der Sportfreunde Dorfmerkingen haben nach einer nahezu perfekten Saison eigentlich allen Grund zum Feiern: Sie sind in die Verbandsliga aufgestiegen, haben den Württembergischen Verbands-Pokal gewonnen, sich so für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert und empfangen im August Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig. Doch die Abschlussfahrt der Schwaben nach Mallorca endete mit einem herben Verlust.

Den Sportfreunden wurde bei einer langen Partynacht in der bekannten Location "Bierkönig" der WFV-Pokal gestohlen. Via Facebook wandte sich der Verein an denjenigen, "der den Pokal 'ausgeliehen' hat", und bat freundlich um die Rückgabe.

Im WFV-Pokalfinale hatte Dorfmerkingen die Stuttgarter Kickers 3:0 besiegt und steht dadurch zum zweiten Mal nach 1998 wieder in der ersten Runde des DFB-Pokals. Damals schieden sie nach einer 0:3-Niederlage gegen die Kickers aus.