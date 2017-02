DFB-Pokal Drittligist Lotte steht im Viertelfinale

Die Sportfreunde Lotte sind durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen 1860 München ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Jaroslaw Lindner (28. Minute) und Kevin Freiberger (58.) erzielten die Treffer für den Drittligisten. Schalke 04 ließ dem Zweitligisten SV Sandhausen keine Chance und setzte sich souverän 4:1 (3:0) durch.

SV Sandhausen - FC Schalke 04 1:4 (0:3)

Schalke war von Beginn an die bessere Mannschaft: Nach einer Vorlage von Alessandro Schöpf schloss Guido Burgstaller aus elf Meter Torentfernung ab. Sandhausens Keeper Marco Knaller konnte den Ball nur nach vorn abwehren, sodass Daniel Caligiuri zum Nachschuss kam. Allerdings landete dessen Versuch knapp neben dem Tor (11.). Nach weiteren guten Chancen erzielte Schöpf per Abstauber die Schalker Führung (38.). Fünf Minuten später erhöhte Caligiuri nach Vorlage von Nabil Bentaleb auf 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Naldo nach einem Eckball von Schöpf für die Vorentscheidung. Der Brasilianer traf per Kopf zum 3:0 für das Team von Trainer Markus Weinzierl (45.+1).

In der zweiten Hälfte fand die Partie größtenteils im Mittelfeld statt. Andrew Wooten erzielte durch einen Kopfballtreffer den Ehrentreffer für die Gastgeber (64.), doch Schalke antwortete sieben Minuten später mit dem Tor zum 4:1-Endstand durch Yevhen Konoplyanka.

Sportfreunde Lotte - TSV 1860 München 2:0 (1:0)

Außenseiter Lotte ging mit der ersten Chance der Partie in Führung: Nach einem Schuss von Freiberger ließ Münchens Torhüter Stefan Ortega den Ball vor die Füße von Lindner prallen. Der Offensivspieler erzielte daraufhin aus kurzer Distanz das 1:0. Nach dem Führungstor spielte Lotte selbstbewusst und hätte durch Bernd Rosinger auf 2:0 erhöhen können (43.).

Auch nach dem Seitenwechsel war Lotte das bessere Team: Freiberger spielte den eingewechselten Saliou Sané frei, doch der 24-Jährige scheiterte an Ortega, im Nachschuss traf Rosinger den Außenpfosten (47.). Wenig später schickte Tim Gorschlüter den freigelaufenen Freiberger in Richtung des Strafraums der Münchner. Der Angreifer umkurvte Ortega und schob zum 2:0 ein. In der Nachspielzeit sah Münchens Ribamar nach einem Foul an Dennis Brock die Rote Karte (90.+3).