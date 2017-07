DFB-Pokalpartie Koblenz gegen Dresden Ein Stadion würde dem Spiel guttun

Als DFB-Präsident Reinhard Grindel bei der Pokalauslosung im Juni erst die TuS Koblenz und anschließend die SG Dynamo Dresden aus dem Topf zog, freute man sich beim Regionalligisten aus der Stadt an Rhein und Mosel. Ein Traditionsverein, volles Stadion, vielleicht sogar die Chance aufs Weiterkommen.

Dann kam kurze Zeit später die Nachricht, Umbauarbeiten im heimischen Stadion Oberwerth würden nicht rechtzeitig zur Partie am 12. August abgeschlossen sein. Der Verein hatte plötzlich ein Problem, und zwar ein gewaltiges: Ein neues Stadion musste her.

Ein paar Wochen und dutzende Anfragen später ist die TuS immer noch nicht weiter. "Bislang gibt es noch keine Lösung", sagt Stefan Blaufelder, Leiter Marketing und Kommunikation bei der TuS.

Dass sich Amateurvereine für Pokalspiele gegen zuschauerstarke Gegner ein größeres Stadion suchen, ist nichts Ungewöhnliches. Dass es so lange dauert und so viele Versuche scheitern, hingegen schon. "50 Vereine haben wir bestimmt kontaktiert", sagt Blaufelder. Noch ohne Erfolg. Langsam drängt die Zeit. In drei Wochen soll das Spiel stattfinden und noch immer ist unklar, an welchem Ort.

In Koblenz, das steht fest, geht es auch im Notfall nicht. Dort wird die Leichtathletikbahn saniert, das Stadion ist eine Baustelle. Mindestens vier Wochen wird das noch dauern. Eigentlich sollten die Umbaumaßnahmen bis zum Pokalspiel abgeschlossen sein. "Wir sind davon ausgegangen, dass es klappt", sagt Blaufelder. Tut es aber nicht.

Tausch des Heimrechts nicht möglich

Ein Tausch des Heimrechts und die Austragung des Spiels in Dresden wäre vermutlich die einfachste Option gewesen. Das erlauben allerdings die Regularien des DFB nicht. "Der Reiz des DFB-Pokals würde verloren gehen, wenn die kleinen Vereine ständig in große Arenen umziehen würden", heißt es dazu aus Frankfurt.

Also bemühte sich der Verein um einen neuen Spielort. Fast jeder Verein im Umkreis wurde kontaktiert: Mainz, Trier, Frankfurt, Darmstadt, Offenbach, Elversberg - nichts als Absagen, aus unterschiedlichen Gründen.

Mal ist die Arena schon anderweitig belegt, in kleineren Stadien fehlt zum Teil die notwendige Sicherheitsinfrastruktur. Manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten: "Bei einem Stadion hat es nicht geklappt, weil die Zufahrtsstraßen erneuert werden", sagt Blaufelder.

Hohe Sicherheitsanforderungen

Einiges hängt wohl auch damit zusammen, dass der Gegner Dynamo Dresden heißt. Die Sachsen sind bekannt für ihre reisefreudigen Anhänger, die den Sicherheitsbehörden regelmäßig Kopfschmerzen bereiten. Für das Spiel gelten deshalb überdurchschnittliche Sicherheitsstandards, das macht die Suche schwieriger. "Das Los ist gut", sagt Blaufelder, "wenn man ein Stadion hat".

Gerne wären die Koblenzer nach Köln gezogen, dort gibt es neben der großen Arena des FC noch eine Reihe anderer Stadien, die geeignet wären. Doch die Polizei von Nordrhein-Westfalen gab eine generelle Absage für das Bundesland. Sechs Pokalspiele werden an dem Wochenende in NRW bereits ausgetragen, zusätzlich beginnt in manchen Spielklassen schon wieder der Ligabetrieb. Es fehlt an Personal, um noch ein weiteres Spiel mit vielen Fans zu stemmen.

In ihrer Not veröffentlichten die Koblenzer sogar einen halb ernst, halb ironisch formulierten Post auf ihrer Facebookseite und machten auf ihr Problem aufmerksam.

Unter einer eigens eingerichteten Mail-Adresse bat der Verein um Hinweise, "falls jemand zufällig in seinem Garten (außerhalb NRW) noch ein Stadion stehen hat, das er an dem Termin gerade nicht benötigt, zudem die Chancen bestehen, dass es den hohen Sicherheitsstandards dieses Spiels entspricht".

Tatsächlich gab es ernstgemeinte Vorschläge, auf die meisten war der Verein aber schon selbst gekommen, irgendein Detail stand dem Umzug dann doch immer Weg. So zieht sich die Suche Tag für Tag hin. "Wir haben uns das alle einfacher vorgestellt", sagt Blaufelder.

Sogar Umzug nach Zwickau ist möglich

Mittlerweile ist sogar ein Umzug nach Zwickau eine Option. Dort gibt es ein neues Stadion, das alle Voraussetzungen zu erfüllen scheint, sowie die Bereitschaft, das Spiel auch austragen zu wollen. Ein Haken daran: Zwickau liegt viereinhalb Autostunden von Koblenz entfernt.

Außerdem müsste das Spiel von Samstag auf Freitagabend verlegt werden. Denn am Sonntag bestreitet dort bereits der FSV Zwickau ein Testspiel gegen Borussia Dortmund. Auch mit den übertragenden TV-Anstalten müsste vorher noch über eine Verlegung verhandelt werden. Am schlimmsten wäre es aber für die Koblenzer Anhänger, die sich am Freitag auf den Weg zum "Heimspiel" nach Zwickau machen müssten. "Für unsere Fans wäre das eine Katastrophe", sagt Blaufelder. "Das ist nicht die Lösung, die wir bevorzugen."

Tatsächlich dürfte sich für Koblenz eine Partie in Zwickau wie ein Auswärtsspiel anfühlen, nach Dresden sind es nur 120 Kilometer. De facto wäre es dann doch ein Tausch des Heimrechts. Auch der DFB scheint von der Option Zwickau nicht restlos überzeugt. "Es wäre wünschenswert, das Spiel zum angesetzten Termin auszutragen", teilt der Deutsche Fußballbund mit.

Eine paar andere Optionen haben sie noch in Koblenz. Spätestens bis Anfang kommender Woche will der Verein eine Lösung präsentieren. "Irgendwie werden wir es hinkriegen", sagt Blaufelder. Es sind noch 22 Tage bis zum Spiel.