Nach Titelverteidiger Eintracht Frankfurt ist mit dem VfB Stuttgart der zweite Bundesligist schon in der ersten Pokalrunde gescheitert. In Rostock verloren die Schwaben 0:2 (0:1) gegen den FC Hansa. Cebio Soukou (8. Minute) und Mirnes Pepic (84. Minute) erzielten die Treffer für den Drittligisten.

Die Gastgeber begannen stark, brachten die VfB-Hintermannschaft schon in den ersten Minuten in Bedrängnis und gingen verdient früh in Führung. Nach einem langen Ball von Vladimir Rankovic entwischte Soukou seinem Gegenspieler Holger Badstuber und ließ dem Stuttgarter Torwart Ron-Robert Zieler mit einem sehenswerten Außenristschuss ins lange Eck keine Chance.

In der Folge hatten die Stuttgarter zwar wesentlich mehr vom Spiel und gewannen auch mehr Zweikämpfe als Hansa, viele gute Gelegenheiten konnten sich die Gäste aber nicht erspielen. Die beste Chance zum Ausgleich vergab der Argentinier Nicolas Gonzalez, als er eine Flanke von Mario Gomez knapp am Tor vorbei köpfte (52.).

In der Schlussphase warf Stuttgart alles nach vorne, das gab Rostock Platz zum Kontern. Einen der Gegenangriffe nutzte Hansa sechs Minuten vor Schluss zur Entscheidung. Wieder war Soukou beteiligt, diesmal als Vorbereiter. Mit dem Rücken zum Tor legte er den Ball für Pepic auf, dessen Rechtsschuss unhaltbar im langen Eck einschlug.

Damit bleibt es dabei, dass der VfB im Pokal bei Hansa einfach nicht gewinnen kann. Viermal trafen die beiden Mannschaften aufeinander, alle vier Partien entschieden die Rostocker für sich.

Mit Ausnahme der Frankfurter, die sich beim Viertligisten SSV Ulm blamierten, haben sich am Nachmittag fast alle Favoriten durchgesetzt. Der FC Bayern gewann sein Spiel beim SV Drochtersen/Assel knapp 1:0. Werder Bremen (gegen Wormatia Worms) und 1899 Hoffenheim (gegen den 1. FC Kaiserslautern) feierten überzeugende 6:1-Siege. Der Hamburger SV mühte sich zu einem spektakulären 5:3 gegen TuS Erndtebrück.