DFB-Pokal Drittligist Osnabrück blamiert den HSV

Nach zwei Tagen ohne Überraschungen hat der VfL Osnabrück für die erste große Sensation im DFB-Pokal gesorgt. Der Drittligist setzte sich vor heimischen Publikum souverän 3:1 (1:0) gegen den Hamburger SV durch. Besonders bemerkenswert: Der noch sieglose Tabellenvorletzte der Dritten Liga hatte seit einer Roten Karte gegen Marcel Appiah in der 19. Minute in Unterzahl gespielt.

Der Bundesligist aus Hamburg hatte in der ersten Hälfte zwar deutlich mehr Ballbesitz, allerdings fehlten klare Torchancen. Kurz vor der Halbzeit brachte Halil Savran Osnabrück nach schöner Vorarbeit von Nazim Sangaré in Führung (39. Minute). Nach Wiederbeginn erhöhten Marc Heider (61.) und Ahmet Arslan (71.) zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung. Dem HSV gelang nur noch der Anschlusstreffer: Bobby Wood traf per Handelfmeter zum Endstand (73.).

Nur kurz durfte der Bonner SC im Duell gegen Hannover 96 auf einen Pokal-Coup hoffen. Der Viertligist belohnte sich nach einem mutigen Beginn tatsächlich zunächst mit dem 1:0 durch Stürmer Lars Lokotsch (20.). In der Folge erspielte sich Hannover allerdings ein Übergewicht, Niclas Füllkrugs Ausgleich aus kurzer Distanz war daher folgerichtig (34.). Nach einer ansehnlichen Passstafette drehte Martin Harnik die Partie endgültig und markierte die verdiente Führung (61.). Füllkrug mit seinem zweiten Treffer erzielte das 3:1 (74.) gegen ein Bonner Team, dem mit zunehmender Spieldauer die Kräfte ausgingen. Ein toller Hackentreffer von Nico Perrey (83.) war nicht mehr als Ergebniskosmetik für die Bonner. Kenan Karaman (90.), Sebastian Maier mit einem präzisen Freistoß (90.+2) und Harnik zum Zweiten schossen spät den 6:2-Sieg heraus.

Wolfsburg gewinnt mit viel Mühe

RB Leipzig hatte beim 5:0 (1:0)-Erfolg zum Pokalauftakt keinerlei Probleme mit den Sportfreunden Dorfmerkingen. Marcel Sabitzer brachte den Vorjahres-Zweiten der Bundesliga bereits früh in Führung, nachdem gleich mehrere Abwehrspieler Vorlagengeber Yussuf Poulsen zuvor nicht vom Ball trennen konnten (4.). Wegen eines verschossenen Foulelfmeters von Timo Werner (25.) erhöhte der Favorit erst kurz nach der Halbzeit auf 2:0, wieder war der österreichische Nationalspieler Sabitzer der Torschütze (47.). Anschließend traf Werner aus dem Spiel heraus (56.), ehe Poulsen vom Elfmeterpunkt (59.) und Naby Keïta von der Strafraumgrenze (65.) das Ergebnis in eine standesgemäße Höhe schraubte.

Bedeutend mehr Mühe hatte der VfL Wolfsburg bei seinem Gastspiel gegen Eintracht Norderstedt. Dass sich der Pokalsieger von 2015 nach einer torlosen ersten Hälfte gegen den Regionalligisten am Ende doch 1:0 durchsetzte, hatte der Bundesligavertreter einer Standardsituation zu verdanken: Zugang Ignacio Camacho köpfte einen Eckball von Yunus Malli ins Tor (60.). Zuvor waren Jakub Blaszczykowski (19.) und Norderstedts Philipp Koch (56.) mit Versuchen aus der Distanz nur am Aluminium gescheitert.

Im bayerischen Duell zwischen 1860 München und dem FC Ingolstadt hatte der Bundesliga-Absteiger das bessere Ende für sich. Zwar spielten die Schanzer überlegen, doch ließen sie es immer wieder an Effektivität vermissen. Zudem half Löwen-Keeper Alexander Strobl unfreiwillig mit: Beim Führungstreffer von Dario Lezcano kam der 24 Jahre alte Schlussmann übereifrig aus seinem Tor heraus (20.). Nachdem Felix Weber den überraschenden Ausgleich erzielt hatte (66.), verwandelte Stefan Kutschke einen von Strobl verschuldeten Foulelfmeter zum 2:1-Endstand (83.).

Bereits ausgeschieden ist Zweitligist SV Sandhausen. Der Tabellenzehnte der vergangenen Saison verlor bei Regionalligist 1. FC Schweinfurt 1:2. Lucas Höler brachte Sandhausen zwar in Führung (11.), doch Marius Willsch (53.) und Steffen Krautschneider drehten die Partie zu Gunsten des Außenseiters.

Siege der Favoriten gab es auch bei weiteren Spielen ohne Erstligabeteiligung. Der VfL Bochum gewann 5:2 (2:0) beim FC Nöttingen, Greuther Fürth setzte sich 5:0 (2:0) beim SV Morlautern.

Die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und 1. FC Union Berlin befindet sich in der Verlängerung. Aktuell führt Berlin 2:1.