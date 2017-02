DFB-Pokal Frankfurt steht im Halbfinale

Der erste Halbfinalist des DFB-Pokals steht fest: Eintracht Frankfurt hat sich im Viertelfinale glücklich gegen Zweitligist Arminia Bielefeld durchgesetzt. Im eigenen Stadion gewann die Eintracht dank des Treffers von Danny Blum in der 6. Minute 1:0 (1:0).

"Es war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber letztlich bin ich glücklich, dass wir endlich wieder im Halbfinale sind", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac bei Sky: "Dieses Spiel war kein Leckerbissen. Wir hatten nie die Ruhe und Sicherheit, die eigentlich nötig war."

Schon vor dem Anpfiff gab es eine gute Nachricht aus dem Frankfurter Lager: Erstmals seit knapp zehn Monaten stand Marco Russ wieder im Eintracht-Kader. Der 31-Jährige war im vergangenen Jahr an Krebs erkrankt, nach zwei Chemotherapien ist Russ nun wieder zurück im Profifußball. In der Nachspielzeit der Partie feierte er sein umjubeltes Comeback.

Hradecky rettet Frankfurt

Bielefeld, als 16. mitten im Abstiegskampf in der Zweiten Liga, musste in Frankfurt früh mögliche Konterpläne über den Haufen werfen. Mit dem ersten gefährlichen Angriff der Partie ging die Eintracht in Führung - unter Mithilfe von Arminia-Verteidiger Stephan Salger. Dieser lenkte den Ball beim Versuch, eine Flanke von Taleb Tawatha zu klären, direkt vor die Füße von Blum, der frei stehend das 1:0 erzielte.

Es dauerte lange, bis sich die Gäste vom Rückstand erholten, ein paar halbgefährliche Hereingaben, einige Distanzschüsse, mehr brachte Bielefeld zunächst nicht zustande. Doch das änderte sich nach der Pause grundlegend.

Erst scheiterte der eingewechselte Andreas Voglsammer zu Beginn der zweiten Hälfte an Eintracht-Torwart Lukas Hradecky (50. Minute) . Kurz darauf verpasste Fabian Klos aus kurzer Distanz das mögliche 1:1 (51.). Auch in der Schlussphase blieb Frankfurts Keeper unüberwindbar für die Arminia: Er parierte gegen Klos (80.), klärte kurz darauf gegen den frei stehenden Christopher Nöthe (85.).

Die Eintracht hatte längst alle Souveränität aus der ersten Hälfte verloren und spielte seine Kontergelegenheiten nicht gut aus. Die beste Gelegenheit vergab Torschütze Blum, der nach 49 Minuten knapp am Tor vorbei schoss.

Am Ende jubelte Frankfurt trotzdem. Über den glücklichen Halbfinaleinzug - und die Rückkehr von Marco Russ.

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

1:0 Blum (6.)

Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Hector, Tawatha (59. Varela) - Gacinovic, Mascarell - Blum, Barkok (90.+2 Russ), Rebic (83. Tarashaj) - Meier. - Trainer: Kovac

Bielefeld: Hesl - Görlitz, Behrendt, Börner, Schuppan - Schütz, Salger - Hemlein (81. Prietl), Brandy (46. Voglsammer), Nöthe - Klos. - Trainer: Kramny

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 39.000

Gelbe Karten: Varela - Schuppan (2), Behrendt (2)