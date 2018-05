Als Jupp Heynckes am vergangenen Donnerstag sein letztes Training an der Säbener Straße beendet hatte, folgte die nächste Verabschiedung. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des FC Bayern bildeten für den 73-Jährigen ein Spalier, skandierten "Jupp, Jupp" und drückten dem scheidenden Trainer einen Blumenstrauß in die Hand. Heynckes wirkte berührter als bei der offiziellen Danksagung vor der Niederlage gegen den VfB Stuttgart.

Beim Pokalendspiel in Berlin am Samstag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) verlebt Heynckes wirklich seinen finalen Arbeitstag vor dem Gang in den mutmaßlich endgültigen Ruhestand. Und selbst wenn Heynckes in seiner vierten Zeit als Bayern-Trainer seit Oktober nur sieben Monate im Amt war, es mutet an wie das Ende einer Epoche. Denn ab jetzt wird vieles anders. Dem FC Bayern steht eine spannende Saison bevor. Eine Spielzeit, die Brisanz birgt und die zeigen wird, ob Kovac der Aufgabe in München gewachsen ist.

Spieler weichen der Kovac-Frage aus

Allein für die Spieler wird die Zusammenarbeit mit einem Trainer ohne internationalen Titel eine ganz neue Erfahrung. Thomas Müller etwa geht in seine zehnte Bayern-Saison. Seit er 2009 seinen ersten Profivertrag unterschrieb, erlebte er nur erfahrene Erfolgstrainer, die bereits mindestens einmal davor die Champions League gewonnen hatten: Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti. Und jetzt - ein bisschen wie beim beliebten Kinderrätsel auf der Suche nach dem einzigen Begriff, der thematisch nicht in diese Reihe passt - Niko Kovac.

Erwähnte man in den vergangenen Wochen gegenüber den Spielern den Namen des künftigen Trainers, folgten ausweichende Antworten. Dass das noch kein Thema sei, man sich erst nach Saisonende damit beschäftige. Das klang alles gar nicht abwertend, das war verständlich. Mit all den heraushörbaren Zwischentönen war auch weniger große Skepsis zu spüren als vielmehr eine immense Neugier auf eine ganz neue Erfahrung. Nach dem Motto: Mit großen Star-Trainern kann ja jeder. Aber mit einem wie Kovac?

Für Kovac selbst ist das Pokalfinale das bislang wichtigste Spiel seiner Karriere, nicht nur weil er mit einem Titel Frankfurt im Frieden verlassen dürfte und es ein versöhnlicher Abschied von den Fans wäre, die ihm den Wechsel nach München und die seit der Bekanntgabe einhergehende sportliche Talfahrt verübelten. Wichtig wird es auch, weil er sich mit einem Sieg Respekt verschaffen würde bei seinen künftigen Spielern. Überrollen die Bayern aber wehrlose Frankfurter wie vor drei Wochen beim 4:1 in der Bundesliga, dann dürfte Kovac Anfang Juli nicht als unantastbare Autorität in München antreten - was es noch schwieriger machen dürfte, die ohnehin schon heiklen Aufgaben zu meistern. Denn auf Kovac warten zahlreiche Baustellen:

Wie wird er mit Robert Lewandowski umgehen, falls der Stürmer wie in den vergangenen Monaten schlechte Laune verbreitet und abgesehen davon nicht mehr so regelmäßig trifft?

umgehen, falls der Stürmer wie in den vergangenen Monaten schlechte Laune verbreitet und abgesehen davon nicht mehr so regelmäßig trifft? Fängt der von sich selbst grenzenlos überzeugte Sandro Wagner an, einen Stammplatz einzufordern?

an, einen Stammplatz einzufordern? Was tun mit den empfindlichen Egos Arjen Robben und Franck Ribéry , die nach ihren Vertragsverlängerungen noch ein weiteres Jahr in München spielen? Selbst unter Heynckes ließ Robben im Falle einer Ersatzbank-Nominierung chronisch nörgelnd Dampf ab. Kann sich Kovac als Respektsperson durchsetzen? Bekommt er streitbare Charaktere wie Robben in den Griff?

und , die nach ihren Vertragsverlängerungen noch ein weiteres Jahr in München spielen? Selbst unter Heynckes ließ Robben im Falle einer Ersatzbank-Nominierung chronisch nörgelnd Dampf ab. Kann sich Kovac als Respektsperson durchsetzen? Bekommt er streitbare Charaktere wie Robben in den Griff? Und wie gelingt es ihm, die beiden Alphatiere Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge mit ihren unterschiedlichen Philosophien und Strategien weiter zu vereinen? Hält der Burgfriede, zu dem sich die beiden Machtmenschen unter Jupp Heynckes durchringen konnten, auch weiter an?

Aus neutraler Sicht könnte die neue Saison eine äußerst unterhaltsame werden. Und sei es auch nur deshalb, weil unter Kovac vielleicht die schon langweilige Routine durchbrochen wird, national ein bis zwei Titel zu holen und in der Champions League an spanischen Teams zu scheitern.

Machen Sie mit bei der großen Fan-Umfrage von SPIEGEL ONLINE

Spannend wird auch sein, wie geduldig die Vereinsbosse mit ihm sind. Die kommende Saison wird wieder ein Übergangsjahr, unter Erfolgsdruck steht Kovac selbstverständlich trotzdem. Mit den Zugängen Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie den stärker in die Rolle als Führungsspieler wachsenden Joshua Kimmich und Niklas Süle hat Kovac durchaus die Chance, eine Mannschaft für die kommenden Jahre aufzubauen. Die Frage ist nur: Kriegt er dafür auch die Zeit, falls die Erfolge kurzfristig ausbleiben?

Vergangenen Samstag bekam Jupp Heynckes im Stadion eine Fotocollage überreicht, darauf standen persönliche Widmungen aller Spieler. Thomas Müller schrieb: "Wir sehen uns im Oktober wieder...". Müller ist bekanntermaßen ein Scherzkeks, natürlich wird Heynckes im Herbst nicht noch einmal als Bayern-Trainer einspringen, wie 2017, als er den gefeuerten Ancelotti ersetzte.

Ganz sicher wird die neue Saison aber zeigen, ob Niko Kovac eine neue Ära einleiten kann oder ob er in der Klub-Historie nur eine austauschbare Episode bleibt.