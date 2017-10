DFB-Pokal Werder wirft Hoffenheim raus

Werder Bremen - TSG Hoffenheim 1:0 (1:0)



Der Gast aus Hoffenheim, der Bremen zum Saisonauftakt in der Liga noch 1:0 besiegt hatte, kontrollierte auch im DFB-Pokal die Begegnung. Werder konnte nur vereinzelt über Konter für Entlastung sorgen. Dennoch brachte Ishak Belfodil einen verlängerten Eckball zur überraschenden Bremer Führung im Tor unter (30.). In der Folge nahm der Druck der TSG weiter zu, doch Andrej Kramaric setzte einen direkten Freistoß aus 17 Metern nur an die Querlatte (52.). Mit einer kompakten Defensivleistung rettete die Elf von Trainer Alexander Nouri den Sieg ins Ziel. Damit baut Werder den eigenen Rekord weiter aus: Bremen ist nun seit 36 Heimspielen im DFB-Pokal ungeschlagen.

SC Freiburg - Dynamo Dresden 3:1 (0:0)

Im Anschluss an eine ausgeglichene erste Halbzeit nahm die Partie erst im zweiten Durchgang Fahrt auf: Zunächst profitierte der Zweitligist von einer Unordnung in der Freiburger Hintermannschaft, die einen Angriff nicht konsequent klären konnte. Nutznießer war Dynamos Rico Benatelli, der den Ball überlegt ins verwaiste Tor lupfte (48.). Postwendend glich der Favorit allerdings aus, Nils Petersen vollstreckte problemlos nach einem kapitalen Fehlpass von Dresdens Philip Heise (50.). Den umjubelten Führungstreffer erzielte der Kapitän des Sport-Clubs, Julian Schuster, mit einem Freistoßschlenzer aus 24 Metern (61.). Der eingewechselte Jannik Haberer besorgte den 3:1-Endstand für Freiburg (81.).

Jahn Regensburg - FC Heidenheim 2:5 (1:2)

Heidenheim ging im Duell zweier Zweitligisten durch einen Doppelschlag in Führung. Maximilian Thiel schoss mit dem zweiten Torschuss per Direktabnahme das 1:0 (30.), Stürmer Robert Glatzel besorgte kurz darauf die Vorentscheidung zugunsten der Gäste, indem er einen Schnatterer-Freistoß wuchtig ins Tor köpfte (32.). Regensburg gab sich jedoch nicht geschlagen und konnte noch vor der Halbzeitpause durch Jonas Nietfeld verkürzen (45.+1). Doppeltorschütze Thiel erzielte nach einem frechen Solo das 3:1 (50.), das Kolja Pusch wenig später zum 4:2 ausbaute (54.). Zu mehr als dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 2:3 durch Marco Grüttner (54.) zuvor reichte es für den Jahn nicht. Der ehemalige Regensburger Pusch, der bei seinem Startelf-Debüt getroffen hatte, sah nach einem Handspiel noch Gelb-Rot (65.). Am Ausgang der Partie änderte dies aber nichts mehr, ganz im Gegenteil: In Unterzahl konnte der FCH sogar durch Glatzels zweites Tor noch auf 5:2 erhöhen (82.).