DFB-Pokal Bremen und Leverkusen zittern sich ins Viertelfinale

Werder Bremen - SC Freiburg 3:1 (2:1)

Ob die Bremer vor dem Anpfiff auf eine besondere Serie hingewiesen wurden? Seit 1988 - damals gab es eine 0:1-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt - hat Werder im DFB-Pokal zu Hause nicht mehr verloren. Dementsprechend selbstbewusst begannen die Gastgeber: In der dritten Minute erzielte Ishak Belfodil nach einem Zuspiel von Jérôme Gondorf die frühe Führung. Wenig später sicherte sich Gondorf einen weiteren Scorerpunkt: Der Mittelfeldspieler schickte Florian Kainz mit einem gefühlvollen Außenristpass Richtung Strafraum, Kainz spielte Lukas Kübler aus und schloss ins kurze Eck ab (20. Minute).

Doch den Freiburgern, die vor zehn Tagen einen 0:3-Rückstand gegen Köln gedreht hatten, gelang noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Nils Petersen verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem Yoric Ravet zu Fall gebracht worden war (28.). Bremen ließ sich von dem 2:1 aber nicht beeindrucken: In der zweiten Hälfte stellte Philipp Bargfrede den alten Abstand wieder her (69.). Allerdings hätte das Tor nicht zählen dürfen: Gondorf hatte zuvor aus einer klaren Abseitsposition ins Spiel eingegriffen.

In der Folge wirkte Freiburg zunehmend müde - und kam durch Ravet dennoch zum erneuten Anschlusstreffer (87.). Trotz einer weiteren Drangphase der Gäste sollte es aber beim 3:2 bleiben. Werder steht damit zum zweiten Mal in den vergangenen drei Jahren in der Runde der besten acht Teams.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Derby im Pokal-Achtelfinale: Mit Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen trafen zwei Topklubs aus der Bundesliga aufeinander. Die erste Hälfte war jedoch arm an Höhepunkten. Patrick Herrmann hatte nach einem Zuspiel von Lars Stindl die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Bayers Schlussmann Bernd Leno (21.). Für Aufregung sorgte Schiedsrichter Manuel Gräfe, als er Leverkusens Kai Havertz nach einem Ellbogentreffer im Gesicht von Matthias Ginter nicht mit Gelb-Rot vom Platz stellte (36.).

Nach Wiederbeginn war es erneut die Borussia, die sich gute Chancen erspielte: Zunächst vergab Thorgan Hazard aus aussichtsreicher Position (51.), dann kam Stindl nach einer Ecke im Strafraum zum Schuss, doch sein Versuch wurde abgefälscht und ging denkbar knapp am Tor vorbei (56.).

Besser machte es Leon Bailey auf der anderen Seite. Der Jamaikaner, der am vergangenen Wochenende gegen Hannover doppelt getroffen hatte, erzielte den glücklichen Führungstreffer (70.). Das Ergebnis sollte nicht mehr in Gefahr geraten. Damit ist Leverkusen seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen. Nach einem schwachen Saisonauftakt (ein Sieg aus den ersten fünf Partien) krönt die Werkself mit dem Viertelfinaleinzug eine starke Hinrunde.