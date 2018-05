Niko Kovac schickte sein Team in einer 4-1-4-1-Formation auf das Feld. Dabei setzten sie die Münchner zu Beginn früh unter Druck. Solche Pressingphasen hoch im Feld wechselten sich immer wieder mit einer tieferen Stellung ab. In diesen Phasen rückte Wolf mit in die Kette und Frankfurt agierte aus einem 5-4-1.