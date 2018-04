Schalke machte, was Schalke in dieser Saison eben so macht. Die Knappen ließen wenig Chancen zu, hatten selbst drei große Möglichkeiten (Burgstaller, 32., 67. und Konoplyanka, 68. Minute). Nur dass die minimalistische Herangehensweise dieses Mal nicht zum Erfolg führte. Die Eintracht verteidigte die wenigen Chancen gut und machte selbst, was eigentlich Schalke am besten kann: Sie erzielten durch eine Standardsituation das entscheidende 1:0.