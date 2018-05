Als die Spieler von Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal in die Höhe reckten, um den sensationellen 3:1-Sieg der Eintracht gegen den FC Bayern zu bejubeln, war von den Münchner Spielern weit und breit nichts zu sehen. Das Team von Jupp Heynckes hatte im Anschluss an die Niederlage nur schnell die Medaillen in Empfang genommen und war dann in der Kabine verschwunden.

Das sorgt für Entrüstung in den sozialen Netzwerken. Es ist ein ungeschriebenes Fußballgesetz, dass das unterlegene Team nach einem Endspiel Spalier steht und den Siegern applaudiert. Als "charakterlos", "erbärmlich", "enttäuschend" und "peinlich" wurde das Verhalten der Bayern von Twitter-Nutzern beschrieben.

Ich finde einfach respektlos, dass @FCBayern bei der Siegerehrung früh in die Kabine gegangen ist. Sowas finde ich nicht in Ordnung. @FCBayern muss @Eintracht respektieren. Meine Meinung. #FCBSGE #DFBPokalFinale — Marvin Becker (@MarvinBecker23) May 19, 2018

erbärmlich, was der @fcb nach dem schlusspfiff zeigt — sparschaeler (@sparschaeler) 19. Mai 2018

Größte Niederlage für Jupp Heynckes: dass seine Truppe zur Pokalübergabe in der Kabine ist. #fcbsge — Oliver Wurm (@oliverwurm) 19. Mai 2018

"Da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass in dem Moment die Spieler und ich sicher nicht dran gedacht haben", sagte Trainer Heynckes, als er auf das Versäumnis angesprochen wurde. Nur die Ersatztorhüter Manuel Neuer und Tom Starke waren auf dem Rasen geblieben und hatten den Frankfurtern applaudiert.

#FCBSGE Sorry das kann ich nicht ernst nehmen das jemand wie #jupp #Heynckes mit der Ausrede kommt ups haben wir vergessen das der Pokal noch nicht beim Sieger istKomisch das zwei es mitbekommen haben und der Rest nicht — Paprika09 (@Drachenfrucht88) May 19, 2018

Auch Joshua Kimmich entschuldigte sich: "Wenn es respektlos rübergekommen ist, tut es mir leid. Das war nicht unsere Absicht. Da war viel Enttäuschung dabei." Mats Hummels sagte, der Gang in die Kabine habe "wenig mit fehlendem Respekt zu tun. Ich kenne gar nicht den Knigge, wie man sich da verhält."

Den Frankfurtern dürfte es herzlich egal sein. Sie feierten ihren ersten Pokalsieg seit 30 Jahren - ob mit oder ohne Münchner Spalier.