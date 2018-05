Um sich über das eigene Empörungslevel gewahr zu werden, hilft häufig ein simples Gedankenexperiment: Wie hätte ich reagiert, wenn eine Entscheidung das gegnerische Team betroffen hätte? Wenn Felix Zwayer nicht dem FC Bayern, sondern dem Underdog, der Frankfurter Eintracht, in der Nachspielzeit beim Stand von 1:2 einen solchen Strafstoß verwehrt hätte?

Am Tag danach würde sich die Diskussion wohl kaum um Spaliere, zu früh in die Kabine gestapfte Spieler oder andere mittelgroße Respektlosigkeiten drehen - sondern darum, wie ein Unparteiischer nach mehrfacher Ansicht der Fernsehbilder das Einsteigen von Kevin-Prince Boateng gegen Javi Martínez nicht als elfmeterreif bewerten konnte. Der beteiligte Boateng sah die Sache wie sein Trainer Niko Kovac: Strafstoß, natürlich.

Man hätte gerne Felix Zwayer gehört, was ihn zu seiner bemerkenswerten Einschätzung bewogen hat, aber der Berliner schwieg.

Zwayers bemerkenswerter Aufstieg

Es war keine gute Woche für den DFB und seine Unparteiischen. Bereits vor dem Pokalfinale musste sich der Verband erneut mit dem Fall Manuel Gräfe auseinandersetzen. Der in der Schiedsrichteraffäre eingesetzte Gutachter hatte empfohlen, dem deutschen Top-Referee keine Spielleitungen mehr zu übertragen.

Gräfe hatte im vergangenen Jahr mit seinen Angriffen gegen die früheren Schiedsrichter-Chefs Hellmut Krug und Herbert Fandel ein kleines Erdbeben ausgelöst. "Da sind Leute in Positionen gekommen, für die sie einfach nicht gut oder weit genug waren. So etwas geht eben eine Zeit lang gut, wenn man sie intern und extern schützt, aber irgendwann fällt es dann auf", so Gräfes Vorwurf. Als Beispiel nannte er: Felix Zwayer.

Dessen Aufstieg zum Fifa-Referee, obwohl er einst in den Skandal um Robert Hoyzer involviert war, bewertete Gräfe kritisch. "Wie kann so jemand bis in die Spitze der deutschen Top-Schiedsrichter kommen? Kann es vielleicht sein, dass Fandel und Krug dort einen Mann haben wollten, der ihnen zu bedingungsloser Loyalität verpflichtet war?"

Zur Klarstellung: Niemand wirft Zwayer bewusst fehlerhaftes Handeln vor. Umstrittene Leistungen wie im Pokalfinale oder der Achtelfinalpartie zwischen Leipzig und den Münchnern wecken jedoch Zweifel an der Eignung des 37-Jährigen für höchste Aufgaben.

Für Zwayer ist die nationale Saison mit seinem Auftritt im Pokalfinale beendet. Beschäftigungslos ist er im Sommer allerdings nicht: Bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland wird er erneut schwierige Entscheidungen treffen müssen. Er ist für das größte Fußballturnier der Welt nominiert - als Videoschiedsrichter.