BVB nach DFB-Pokalfinale Nicht ganz leicht

Als Thomas Tuchel den DFB-Pokal am späten Samstagabend dann endlich in die Höhe stemmen konnte, hatte die Berliner Stadionregie einen lichten Moment. Auf der Großbildleinwand des Olympiastadions erschien das Gesicht von Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Es sah nicht wie das Gesicht eines Gewinners aus.

Fast versteinert verfolgte der BVB-Boss die Jubelarien des Teams, die Arme vor sich verschränkt. Den Dissens, den Watzke zu seinem Trainer vor Wochen öffentlich machte, konnte auch der 2:1-Pokalerfolg der Borussia über Eintracht Frankfurt ganz offensichtlich nicht vergessen machen. Auch wenn Watzke und Tuchel sich immerhin nach dem Sieg noch auf dem Platz gegenseitig gratulierten, umarmten und auf die Schultern klopften.

Dabei hatte das Ergebnis doch alle Voraussetzungen zur überschäumenden Freude geliefert. Drei Mal hatte der BVB die Endspiele in den Jahren zuvor schließlich verloren, jetzt durfte die schwarz-gelbe Fangemeinde, tausendfach nach Berlin angereist, endlich mal wieder jubeln. Und der Trainer sich "ganz leicht fühlen", wie Thomas Tuchel den eigenen Aggregatzustand nach der Partie beschrieb.

AP Thomas Tuchel, Pierre-Emerick Aubameyang

Sieg stand zwischendurch auf der Kippe

Sein Team hatte sich zuvor allerdings alles andere als leichtgetan, es war ein mühsamer Erfolg gegen zähe, kämpferisch starke Frankfurter gewesen, ein Erfolg, der zumindest über weite Strecken der ersten Hälfte auf der Kippe stand. "Der BVB war besser, aber wir haben ihm alles abverlangt", befand Eintracht-Coach Niko Kovac anschließend, und mit dieser Schnell-Analyse lag er richtig.

Nach dem 1:1-Ausgleich durch Eintracht-Stürmer Ante Rebic, der Ousmane Dembelés frühe Führung gekontert hatte, schwamm der BVB bis zur Pause, Frankfurts Haris Seferovic traf dabei nur den Pfosten statt ins Tor, eine spielentscheidende Szene. "Der Gegner hat in dieser Phase sehr mutig und frech gespielt", sagte Tuchel, "die Pause hat uns dann gerettet."

Dabei hatten sich die Bedingungen für die Dortmunder zur zweiten Hälfte eigentlich verschlechtert. Marco Reus und Marcel Schmelzer mussten verletzt in der Kabine bleiben, "dennoch war es ein komplett neues Spiel nach dem Wechsel", so Tuchel, ein neues Spiel, das der BVB bis zum Siegtor durch den Elfmeter von Pierre-Emerick Aubameyang beherrschte - um den Vorsprung danach über die Zeit zu zittern.

Siege im Sport sind letztlich immer verdient, aber dieser war es auch, weil die Dortmunder mehr Torchancen hatten, die Eintracht mühte sich nach dem erneuten Rückstand zwar um Offensivgefahr, aber dazu fehlten dann doch die Mittel.

90 Minuten Anfeuerung durch die Kurve

Die Frankfurter spielten, was sie können, angefeuert zudem von ihren Fans, die 90 Minuten lang ein imposantes Fahnenspiel in ihrer Kurve zelebrierten. So viel Kondition wie die eigenen Anhänger hatten die Eintracht-Spieler am Ende nicht mehr. "Wir haben das Maximum herausgeholt, da müssen wir auch mal realistisch sein", sagte Kovac. Der sich gleich schon wieder neuen Aufgaben gegenüber sah. Durch die Niederlage verpasste die Eintracht das europäische Geschäft, jetzt droht der Abgang wichtiger Spieler. "Einige werden uns sicherlich verlassen, aber wir werden auch nicht alle gehen lassen", versuchte sich Kovac in Galgenhumor.

Den hätte sicher auch Tuchel gut gebrauchen können, der Noch-Trainer zog es aber vor, alle Andeutungen und Fragen zu seiner persönlichen Zukunft elegant zu umkurven und sich stattdessen ganz aufs Thema Freuen zu konzentrieren.

Was für ihn ja auch Arbeit ist, mehr als für andere. So musste er gegenüber den Journalisten erst einmal versichern, dass er entgegen seinem Image durchaus imstande sei, zu feiern, "ein Gin Tonic wird mir nachher dabei vielleicht helfen", und überhaupt sei er gar nicht so kopfgesteuert und gefühlsscheu, wie ihm stets nachgesagt würde: "Nur vor der Kurve zu stehen und mich feiern zu lassen, das kann ich nicht, da komme ich mir komisch und ungelenk vor."

AFP Hans-Joachim Watzke

Borussia Dortmund ist Dritter in der Liga geworden, hat es in der Champions League bis ins Viertelfinale geschafft und jetzt auch noch den Pokal geholt, "wir haben alle unsere Saisonziele erreicht", stellte der Trainer mit sichtlicher Genugtuung fest. Und konnte sich dann einen Seitenhieb dann doch nicht verkneifen. Eintracht Frankfurt sei "auch deshalb so ein starker Gegner gewesen, weil dort alle vom Trainer über den Verein bis zu den Spielern als Einheit auftreten".

Immerhin hatte sich Watzke am Ende des Spiels dann doch noch zu einer richtig herzlichen und intensiven Trainer-Umarmung durchringen können: Der Umarmte hieß Niko Kovac.