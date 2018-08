Das Ergebnis des Treffens zwischen Joachim Löw, Oliver Bierhoff und der Führungsspitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist wenig überraschend: Die Verantwortlichen um DFB-Präsident Reinhard Grindel stärken dem Bundestrainer und dem Nationalmannschaftsdirektor demonstrativ den Rücken. "Das gesamte DFB-Präsidium ist der festen Überzeugung, dass die sportliche Leitung auf dem richtigen Weg ist", sagte Grindel.

Löw und Bierhoff hatten sich mit den DFB-Oberen getroffen, um in einer zweistündigen Sitzung ihre Analyse der schwachen Leistungen und des enttäuschend frühen Ausscheidens der Nationalelf bei der Weltmeisterschaft in Russland vorzulegen. Grindel bezeichnete die Ausführungen als "sehr überzeugend".

Am kommenden Mittwoch sollen die Ergebnisse der Analyse bei einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentiert werden. In diesem Rahmen wird Löw auch den Kader für die anstehenden Länderspiele am 6. September gegen Frankreich und am 9. September gegen Peru bekannt geben.

Die Rückendeckung des DFB für Löw und Bierhoff war zu erwarten gewesen. Immerhin waren die Verträge der beiden schon vor der WM in Russland langfristig verlängert worden. Im Anschluss an das historische Vorrundenaus hatte es öffentliche Kritik an allen Beteiligten und Rücktrittsforderungen gegeben. Löw entschied sich aber schon Anfang Juli dafür, im Amt zu bleiben. Später schloss auch Grindel, der von Mesut Özil des Rassismus bezichtigt worden war und Fehler im Umgang mit Özil einräumte, einen Rücktritt aus.

Am vergangenen Dienstag hatten bereits die Bundesligavereine Löw das Vertrauen ausgesprochen. Bei einem Gipfeltreffen mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) war eine engere Zusammenarbeit in allen Bereichen vereinbart worden, insbesondere bei der Traineraus- und -weiterbildung sowie bei Nachwuchsmannschaften.