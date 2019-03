Der Trainer war sehr zufrieden. Seine "junge Mannschaft hat viel Potenzial bewiesen, sie hat Qualität gezeigt", das Spiel sei "ein Wegweiser in die Zukunft" gewesen.

Das hätten im Idealfall Sätze von Bundestrainer Joachim Löw am Ende dieses Abends sein können, sie kamen aber vom Gegner. Es war Serbiens Coach Mladen Kristajic, der das 1:1 seines Teams gegen die DFB-Auswahl anschließend so bewertete.

Ein Wegweiser in die Zukunft, das hatte diese Partie auch für die deutsche Auswahl werden sollen. Aber wenn es eine Lehre aus diesem Spiel in der Wolfsburger Arena für das DFB-Team gab, dann die: Der Neuaufbau einer Mannschaft, er wird dauern.

Reus und Sané bewiesen ihren Wert

Gute Ansätze, sie waren sichtbar und spürbar in dieser ersten Partie in der Nach-Hummels-Müller-Boateng-Zeit. In der zweiten Halbzeit wurde teilweise ansehnlicher Offensivfußball geboten. Der eingewechselte Marco Reus bewies nachhaltig, welche Bedeutung er für diese Mannschaft hat. Leroy Sané bereichert die Mittel dieses Teams um den Faktor Tempodribbling, Leon Goretzka bewies nicht nur bei seinem abgezockten Ausgleichstreffer, dass sich Mittelfeldspiel und Torgefahr nicht ausschließen. Es war bereits sein siebtes Tor für den DFB im 20. Länderspiel.

Löw hatte denn auch ein "deutliches Signal" seines Teams vernommen, die zweite Halbzeit "kommt dem schon recht nah, was ich will". Und Manager Oliver Bierhoff sekundierte: "Wichtig ist es, dass die junge Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt hat."

Allerdings hat jedes Spiel auch eine erste Halbzeit, und die offenbarte relativ ungeschminkt die Schwächen dieser Mannschaft. Die Serben stießen bei ihren wenigen Angriffen immer wieder fast mühelos durch die deutsche Defensive. Dass es zur Pause nur 0:1 stand, war der Abschlussschwäche der Gäste geschuldet. Es hätte auch 0:3 stehen können, und niemand hätte sich ernsthaft beschwert.

In der zweiten Hälfte komplett ohne Weltmeister

Das ist nun einmal das Fatum eines Umbruchs, dass eine neue Mannschaft nicht so eingespielt ist wie eine alte. Torwart Manuel Neuer war diesmal der einzig verbliebene Weltmeister auf dem Feld, und auch dies nur 45 Minuten lang, nach der Pause spielte für ihn Marc-Andre ter Stegen. Die übrigen 2014er Toni Kroos und Mathias Ginter schauten sich das Spiel von der Bank an und sahen wie Löw, dass "die Automatismen noch nicht da sind". Wo sollen sie auch herkommen nach zwei Tagen Beisammensein? Von denen der Bundestrainer zudem einen Tag auch noch beim Zahnarzt verbrachte.

"Das war zu wenig von uns", formulierte Reus nach dem Spiel dennoch seine Kritik, man habe "den Anspruch, so ein Heimspiel zu gewinnen". Das ehrt den Dortmunder, aber eigentlich dürfte es nicht um Resultate gehen, sondern darum, den Prozess eines Neuanfangs zu gestalten - um den Preis, auch mal Spiele nicht zu gewinnen.

Gleichzeitig braucht Löw Ergebnisse, um den Druck von sich und der Mannschaft zu nehmen - und die Erwartungshaltung des Publikums zu bedienen. Wenn es nicht läuft, pfeifen die Zuschauer, so wie zur Halbzeitpause in Wolfsburg. "Die Leute haben hohe Erwartungen und glauben, dass es sofort wieder aufwärts geht. Aber wir brauchen Geduld", sagt Verteidiger Jonathan Tah. Es ist eine Art Teufelskreis. Catch 22.

Oranje ist der Favorit am Sonntag

"Die Erfahrung von Rückschlägen müssen die Spieler machen", sagt Löw. Man ist versucht, hinzuzufügen: machen dürfen. Ob der Trainer sich noch weitere Rückschläge erlauben kann, ließ Löw offen. Es ist einer der abgegriffensten Fußballersprüche, dass man nur von Spiel zu Spiel denke. Beim Bundestrainer trifft das derzeit allerdings zu: Jede neue Niederlage würde das Fass, ob er noch der Beste für diesen Job ist, wieder aufmachen.

Am Sonntag (20.45 Uhr/TV: RTL, Liveticker: SPIEGEL ONLINE) warten die Niederlande als Gegner in Amsterdam. Es ist das erste und sofort auch das schwerste Spiel der EM-Qualifikation. Der nächste Prüfstein. Oranje hat nach dem 3:0-Erfolg im Oktober in der Nations League die Favoritenrolle auf seiner Seite, das Team von Bondscoach Ronald Koeman hat ein Hoch. Es wäre also überhaupt nicht verwunderlich, wenn das DFB-Team dieses Spiel verliert. Leicht vermittelbar wäre es der Öffentlichkeit dennoch nicht.

Marco Reus sagt: "Unser Anspruch ist schon groß. Wir wissen einerseits, dass wir Zeit brauchen. Andererseits haben wir nicht viel davon." Besser kann man das Dilemma nicht in Worte fassen.