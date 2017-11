Konsequenzen im Schiedsrichter-Streit Gräfe bekommt Maulkorb

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat im Schiedsrichterstreit zwischen den Funktionären Herbert Fandel und Hellmut Krug sowie Referee Manuel Gräfe Maßnahmen getroffen.

Wie der Verband mitteilte, wird Krug seine Funktion in der Schiedsrichterkommission "Elite" aufgeben. Er darf aber seine Führungsrolle im Videoprojekt der Bundesliga behalten. Fandel wird keine Lehrgänge der Elite-Referees mehr besuchen, bleibt aber auf Wunsch der Mehrheit der Bundesligaschiedsrichter deren Coach. Ob die Schiri-Bosse dadurch tatsächlich an Einfluss verlieren, ist fragwürdig.

Härter dürften die Konsequenzen für Referee Gräfe sein. Der 44-Jährige darf sich in Zukunft "nicht mehr unabgestimmt in der Öffentlichkeit äußern. Andernfalls wird er nicht mehr als Schiedsrichter in der Bundesliga eingesetzt", heißt es in der DFB-Mitteilung. Außerdem werde Gräfe ab sofort nicht mehr als Video-Assistent in der Bundesliga eingesetzt.

Die vom ehemaligen Bundesaußenminister Klaus Kinkel geleitete Ethikkommission habe sich in den vergangenen Tagen "intensiv mit den Unstimmigkeiten im Schiedsrichterwesen befasst". In einem persönlichen Gespräch Kinkels mit Fandel, Krug, Gräfe und Schiedsrichtersprecher Felix Brych sowie zahlreichen weiteren Kontakten "wurde eine Vereinbarung erreicht, die von allen Mitgliedern der Kommission getragen wird".

Gräfe hatte zu Saisonbeginn dem Berliner "Tagesspiegel" ein Interview gegeben und den früheren Schiri-Chefs Fandel und Krug fehlende Transparenz, schlechten Führungsstil und Vetternwirtschaft vorgeworfen. Bei einem Treffen Mitte Oktober in der DFB-Zentrale in Frankfurt hatte Gräfe seine Anschuldigungen noch einmal bekräftigt und Konsequenzen gefordert. Referee Brych unterstützte die Anschuldigungen.