Nationalmannschaft Die Unmutigen

DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte noch am Dienstag gefordert, es dürfe bei der Nationalmannschaft "kein Weiter so geben". Einen Tag später präsentierten Bundestrainer Joachim Löw und Manager Oliver Bierhoff der Öffentlichkeit ihre Botschaft. Sie lautet: Weiter so.

Natürlich soll vieles anders werden, die Einstellung, die Taktik, das Spielsystem. Dies allerdings fast exakt mit den Leuten, bei denen zuletzt bei der WM dies alles nicht gestimmt hat. Das kann funktionieren, Wiedergutmachung ist ja auch im Sport ein starker Impuls. Nimmt man allerdings allein den Auftritt von Löw und Bierhoff nach zwei Monaten der Stille und des Nachdenkens, so fehlt dafür der Glaube.

Sportlich werde man künftig versuchen, "das Risiko zu minimieren", sagte Löw - und genau das ist das Programm. Wagemut, Aufbruch, Pioniergeist, Experiment - auch um den Preis, vielleicht das nächste Turnier sogar abzuschenken, um bei der kommenden WM wieder voll da zu sein. Das wagen sie beim DFB einfach nicht.

Löw wirkte fahrig, er las Teile seiner Erklärung von einer Powerpoint-Präsentation ab. Das Fulminante, die Vehemenz, das Feuer, das die Situation erfordert hätte, es ging ihm fast vollständig ab. Der Bundestrainer ist angesichts seiner frischen Vertragsverlängerung direkt vor der WM eigentlich in einer starken Position, der sportlichen Pleite in Russland zum Trotz. Aber von Stärke, von Souveränität war wenig zu spüren. Die Demutsrolle, die er zu spielen hatte, sie ist einfach nicht die seine.

Karenzminuten der Selbstkritik

Bierhoff neben ihm versprühte schon nach wenigen Karenzminuten der Selbstkritik wieder jenes Bewusstsein um die eigene Bedeutung, das es schwer macht zu glauben, dass ihn die vergangenen Wochen wirklich so ins Mark getroffen haben, wie er sagt. Ungerührt kündigte er an, "mit verschiedenen Stakeholdern" sprechen zu wollen, das ist genau das, was man von Bierhoff in einer solchen Situation nicht hören möchte.

Auch beim Fall Mesut Özil hätte man sich mehr Tiefgang gewünscht. Der Bundestrainer eröffnete seine Ausführungen etwas unglücklich mit dem Satz "Vielleicht ein Thema: Mesut Özil", als hätte die Causa nicht wochenlang das halbe Land beschäftigt. Löw und Bierhoff sind keine Politiker, der Bundestrainer ist kein Sozialwissenschaftler, niemand sollte ihm abverlangen, die gesellschaftliche Lage zu analysieren oder ein Referat zum Thema Rassismus zu halten. Er ist nur der Trainer. Aber man kann und muss erwarten, dass Löw die Özil-Äußerungen zumindest richtig benennt und nicht auch noch vom Rassismusvorwurf an die Nationalmannschaft spricht.

DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger hat sich letztens darüber gewundert, dass jetzt alle Welt über Rassismus im DFB-Team rede und dies zurückweise, dabei habe Özil doch davon gar nicht gesprochen. Was Rüdiger problemlos hinbekommt, darf auch ein Bundestrainer nach wochenlanger intensiver Beschäftigung schaffen.

Das Aus in der Vorrunde ist für den deutschen Fußball ein einmaliger Vorgang gewesen, seit 1938 ist ein DFB-Team nicht so früh ausgeschieden. Man kann also durchaus von einem historischen Moment sprechen. Diese Pressekonferenz machte nicht den Eindruck, als sei dies den Beteiligten klar.

Ob denn der Prozess des Nachdenkens, des Diskutierens jetzt weitergehe, wurden Löw und Bierhoff gefragt. So richtig wussten sie darauf nicht zu antworten. Dabei ist die Antwort einfach: Wenn der schnelle sportliche Erfolg ausbleibt, wird in jedem Fall weiter diskutiert.

Dann aber nicht mehr über Mesut Özil. Sondern über Joachim Löw.