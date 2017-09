Nach obszöner Geste DFB sperrt Baier für ein Spiel

Augsburgs Kapitän Daniel Baier ist wegen seiner obszönen Geste beim Spiel gegen RB Leipzig für eine Begegnung gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den 33-Jährigen wegen "eines krass sportwidrigen Verhaltens in der Form eines unsportlichen Verhaltens". Zudem muss der Mittelfeldspieler 20.000 Euro Strafe zahlen. Baier hat dem Urteil bereits zugestimmt, damit ist es rechtskräftig.

Baier hatte in der 74. Minute Leipzigs Ersatzbank und Trainer Ralph Hasenhüttl mit einer Geste nachgeahmter Selbstbefriedigung provoziert. Nach Spielschluss war es deshalb zu tumultartigen Szenen auf dem Platz gekommen. Schiedsrichter Daniel Siebert hatte nach der Begegnung erklärt, die Szene nicht gesehen zu haben. Baier war daraufhin zu einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Schon vor der Urteilsverkündung hatte Baier via Instagram Reue gezeigt. Hasenhüttl blieb aber weiter unversöhnlich. "Ich habe ihm nach dem Spiel gesagt, was ich davon halte. Bei aller Emotion, ich habe schon emotionalere Spiele gesehen, Spiele, bei denen es um mehr ging, aber so eine Aktion habe ich noch nie gesehen", sagte der RB-Trainer. Er müsse sich "nicht alles gefallen lassen, deswegen war mir in dem Moment nicht danach, eine Entschuldigung anzunehmen".