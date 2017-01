Sportdirektor Flick verlässt den DFB

Sportdirektor Hans-Dieter Flick verlässt auf eigenen Wunsch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Der Vertrag des 51-Jährigen lief ursprünglich noch bis August 2019. Übergangsweise wird der ehemalige U21-Nationaltrainer Horst Hrubesch die Nachfolge Flicks übernehmen. Das gab der Verband am Montag überraschend bekannt.

"Ich bin dem Präsidium dankbar für das Verständnis und Entgegenkommen. Hinter mir liegen zehn tolle Jahre beim DFB. Es war eine spannende, erfolgreiche, aber auch intensive Zeit", sagte Flick: "Es gibt aktuell weder andere sportliche Ambitionen noch gibt oder gab es irgendwelche Probleme, der einzige Grund ist der persönliche Wunsch, mich in der nächsten Zeit mehr auf meine Familie konzentrieren zu können."

Bevor er ins DFB-Management aufrückte, hatte Flick acht Jahre lang als Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw gearbeitet. Er feierte mit der Nationalmannschaft den WM-Titel 2014, ehe er im Anschluss einen neuen Vertrag als Sportdirektor unterschrieb.

DFB-Präsident Reinhard Grindel bedauerte Flicks Entscheidung: "Wir lassen ihn nur schweren Herzens gehen, aber wir respektieren seinen persönlichen Wunsch." Bei der Suche nach einem Nachfolger werde sich der DFB die "dafür nötige Zeit" nehmen. Hrubesch lobte Flicks Arbeit, er habe "den Bereich sehr gut aufgestellt". Eine wichtige Aufgabe in den kommenden Monaten werde nun "für uns alle sein, gemeinsam gute Voraussetzungen für die anstehende U21-EM und den Confed Cup zu schaffen", sagte Hrubesch: "Außerdem wird mein Fokus auf einer erfolgreichen Teilnahme an der U19-Europameisterschaft in Georgien sowie der U20-Weltmeisterschaft in Südkorea liegen."