DFB-Star Boateng Wie steht's mit der Form, Bro?

Jérôme Boateng hebt nur kurz den Kopf, dann holt er aus, und man weiß: Aha, jetzt kommt einer der langen Boateng-Bälle über 30 oder 40 Meter, über das gegnerische Mittelffeld hinweg, auf die andere Seite des Platzes! Bälle, wie sie aus der Abwehr seit dem Niederländer Ronald Koeman niemand mehr so vollendet spielt. Boateng passt, der Ball fliegt und fliegt - und er landet genau in den Füßen des nordirischen Abwehrspielers. Da, wo er nicht hinsollte.

Es sind solche Szenen, die bewiesen, dass Boateng sich selbst offensichtlich gut einschätzen kann. "Ich brauche noch ein paar Wochen, um auf Top-Niveau zu gelangen", hatte der Münchner Innenverteidiger vor der Partie gegen die Nordiren in Belfast gesagt, und das anschließende Spiel bestätigte ihn. Fast auf den Tag ein Jahr lang hatte er zuvor kein Länderspiel mehr bestritten. Erst waren es Schulter- und Brustmuskeln, die ihm den Gehorsam verweigerten, dann schloss sich der Oberschenkel an. Wieder wochenlang Zwangspause - und Boateng, dem man nicht ständig ansieht, dass er sich Gedanken macht, fing an zu grübeln: "Warum passiert mir das immer?"

Boateng hat ein gebrauchtes Jahr hinter sich. Beim FC Bayern handelte er sich einen Rüffel von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ein, der seinen Abwehrspieler irgendwo in höheren Sphären schweben sah. Dann kamen die Verletzungen. Der Trainer Carlo Ancelotti sah zuletzt auch keine drängende Verwendung mehr für seinen Starverteidiger, gegen PSG saß Boateng auf der Tribüne. Ancelotti ist jetzt weg, Nachfolger Jupp Heynckes ist als Boateng-Fan bekannt, die Tribüne wird er also so schnell nicht wiedersehen.

Im Vorsommer war er der strahlende Held

Dabei war Boateng doch bis zur EM der strahlende DFB-Held, auf dem Platz hatte er seine Beine überall, jede Grätsche saß, jeder Pass kam an. Kein anderer Weltmeister hatte nach dem Triumph von Rio seine Form so konstant gehalten. Was heißt gehalten: Er hatte sie sogar immer weiter ausgebaut. AfD-Politiker Alexander Gauland tat mit seiner perfiden Bemerkung, er wolle Boateng nicht zum Nachbar haben, noch mehr dazu, um ihn populärer zu machen als jeden anderen Teamkollegen. Er war der coole, lässige Bro, Trendsetter für Frisur, Brillen und Mode. Man hatte das Gefühl, es werde immer so weitergehen. Aber das tat es nicht.

Leistungsloch und Verletzungen, das habe mehrere Ursachen gehabt, sagte Boateng dieser Tage. Er wolle darüber aber nicht öffentlich sprechen, "ich weiß jedenfalls jetzt mehr".

Was immer diese kryptische Äußerung bedeuten mag, der Bundestrainer wird es gern gehört haben. Boateng und Nebenmann Mats Hummels sind Schlüsselspieler im Löw-System, die Spieleröffnung des Bayern-Duos ist die Basis für das deutsche Spiel. Boateng und Hummels in Top-Form, dahinter Manuel Neuer, der gesund und leistungsbereit ist - darauf baut sich das Fundament der DFB-Mannschaft auf.

Auch Neuer will bei der WM komplett fit sein

Bisher hat jedoch nur Hummels zur vollsten Zufriedenhit dienen können. Neuer und Boateng waren fast das ganze Jahr über verletzt. Das Timing bei beiden könnte an sich WM-tauglich sein. Beide Leistungsträger dürften im kommenden Sommer nach Russland fahren, ohne komplett überspielt zu sein und stattdessen voll im Saft stehen. Wenn - und das gilt besonders für Boateng - sie auf ihr altes Level zurückkehren. Das ist bei einem dann 30 Jahre alten Abwehrspieler natürlich möglich, aber auch nicht mehr selbstverständlich. Boateng hat seinem Körper in den vergangenen Jahren viel abverlangt, die Muskeln haben schließlich auf ihrem Recht auf Ruhe bestanden.

Einfach so wieder dahin zu kommen, wo man schon mal war - das wird die neue Herausforderung für Boateng. Der heutige Gegner Aserbaidschan (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL) wird sie ihm nicht abfordern.

Boateng selbst ist zumindest in Sachen Lässigkeit schon wieder auf altem Niveau: Die Verletzungsserie sei "abgehakt", sagt er: "Ich bin bereit."