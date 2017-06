Länderspiel Werner fällt gegen Dänemark aus

Timo Werner von Vizemeister RB Leipzig hat seine Teilnahme am Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF) in Kopenhagen gegen Dänemark aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden abgesagt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit, der somit nach der Absage von Leroy Sané nur noch 21 Spieler zur Verfügung hat.

Allerdings soll der Angreifer in den nächsten Tagen zum Kader von Bundestrainer Joachim Löw stoßen. Am kommenden Samstag bestreitet der Weltmeister in Nürnberg das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino. Anschließend steht der Confed Cup in Russland auf dem Programm.