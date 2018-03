Neues Auswärtstrikot DFB setzt wieder auf grün

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Freitag (20.45 Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD) vor heimischer Kulisse in Düsseldorf gegen Spanien an - und wird dort trotzdem das neue Auswärtstrikot präsentieren. Das grüne Trikot mit gezacktem Verlauf greift das Design auf, mit dem Deutschland bei der WM 1990 in Italien nach Elfmeterschießen gegen England ins Finale einzog. Danach holte man wieder in Weiß im Endspiel gegen Argentinien den dritten WM-Titel.

Das neue Heimtrikot wurde bereits im vergangenen November vorgestellt. Es ist ebenfalls eine Reminiszenz an die Trikots von 1990. Die weißen Trikots sind mit einem gezackten Brustring versehen - allerdings nicht in den Nationalfarben, sondern in drei Grautönen. Bei der WM in Russland wird die DFB-Elf überwiegend in den weißen Trikots zu sehen sein.

Ausrüster Adidas greift nach den roten und schwarzen Trikots der vergangenen Jahre wieder auf grün zurück, was die Farbe des DFB ist. Komplettiert wird das Auswärts-Outfit durch weiße Hosen und grüne Stutzen. Die Torhüter spielen in blauen Trikots. In den Nacken ist der Schriftzug "Die Mannschaft" eingearbeitet.