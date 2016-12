DFB-Länderspiel Löw testet sein Team in Dänemark

Fußballweltmeister Deutschland bestreitet am 6. Juni 2017 ein Länderspiel gegen Dänemark in Kopenhagen. Der dänische Fußballverband hatte sich die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des EM-Titelgewinns gewünscht, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte. 1992 hatte Dänemark im Finale von Göteborg überraschend die deutsche Mannschaft mit 2:0 besiegt.

"Dänemark hat es immer geschafft, Top-Spieler hervorzubringen. Auch wenn die Dänen zuletzt knapp die Teilnahme an der EM in Frankreich verpasst haben, spielen sie einen modernen, kreativen und begeisternden Fußball", sagte Bundestrainer Joachim Löw. Manager Oliver Bierhoff fügte hinzu: "25 Jahre nach dem verlorenen EM-Finale 1992 in Kopenhagen gegeneinander zu spielen, ist ein schöner Anlass, auf den wir uns genauso freuen wie ganz sicher auch die Fans unserer beiden Mannschaften."

Vier Tage nach dem Spiel bestreitet die deutsche Auswahl noch das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino in Nürnberg, ehe die Abreise zum Confederations Cup in Russland ansteht. Dort bekommt es die Löw-Elf in der Vorrunde mit Australien (19. Juni 2017 in Sotschi), Chile (22. Juni 2017 in Kasan) und dem Afrikameister (25. Juni 2017 in Sotschi) zu tun.