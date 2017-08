DFB in der Kritik Verteilung der Pokaleinnahmen sorgt für Streit

Die Verteilung der Einnahmen aus der ersten DFB-Pokalhauptrunde hat bei Amateurvereinen für Unmut gesorgt. So sieht Reenald Koch, Präsident des 1. FC Norderstedt und ehemaliger Boss des FC St. Pauli, die "Geldverteilung im Pokal als unanständig" an, wie er dem "Kicker" sagte. Der DFB weist die Vorwürfe zurück.

Norderstedt empfängt in der ersten Runde am Wochenende den Bundesligisten VfL Wolfsburg, und so wie Koch gerechnet hat, wird der VfL am Ende mehr Geld kassieren als der Amateurligist. Auch die vom DFB angestrebte Reform des Wettbewerbs mit künftig mehr Vereinen und einer terminlich noch weiter entzerrten ersten Runde ist den Klubs nicht genehm. Ex-Profi Manfred Schwabl, Präsident des Drittliga-Aufsteigers Spielvereinigung Unterhaching, sagt im "Kicker": "Wenn die Bundes- und Zweitligisten erst in der zweiten oder dritten Runde eingreifen, verliert der Pokal zusätzlich an Attraktivität."

Der DFB sieht das anders. Koch agiere mit falschen Zahlen, ließ der Verband in einer Pressemitteilung verlauten. Vielmehr bekomme jeder Amateurklub für die Partien am Wochenende 115.000 Euro. Die gerundete Differenz zu den 159.000 Euro (45.000 Euro) der Profi-Vereine wird über die jeweiligen Landesverbände an die Teilnehmer des Landespokalwettbewerbs ausschüttet.

Reform des Pokals bleibt umstritten

"Früher gab es für alle Vereine 115.000 Euro. Insofern wird nun der Betrag als Solidaritätsleistung gezahlt, der sich aus den gestiegenen Vermarktungserlösen des DFB-Pokals in der 1. Hauptrunde ergibt", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel in einer DFB-Stellungnahme.

Die Debatte um die Reform des Wettbewerbs begleitet den Verband auch an diesem Wochenende. Das geplante Modell soll im Herbst verabschiedet werden und sieht angeblich vor, dass die für einen Europacup qualifizierten Vereine von 2019 an erst vier Wochen später als die übrigen Mannschaften in den Wettbewerb einsteigen. Damit würden im September maximal sieben Partien stattfinden, die anderen Begegnungen wie bisher eine Woche vor dem Bundesligastart.

Die Vorteile dieser möglichen Übereinkunft zwischen DFB und DFL: Die "Großen" hätten mehr Zeit für die Vorbereitung und für lukrative Auslandsaktivitäten. Zudem könnten mehr Spiele live im Fernsehen gezeigt und damit höhere Einnahmen erzielt werden - auch für die "Kleinen".

In diesem und im kommenden Jahr bleibt jedoch noch alles beim Alten.