Am zurückliegenden 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga wären in zwei strittigen Szenen Eingriffe der jeweiligen Videoassistenten notwendig gewesen. Das hat nun Videochef Jochen Drees eingeräumt. Auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bezog sich der 48-Jährige dabei auf die Vorfälle in Dortmund und Mönchengladbach.

"Die Bilder lassen keinen Spielraum für Interpretationen, da es sich um ein eindeutiges Foulspiel handelt", sagte Drees mit Blick auf ein Foulspiel des Dortmunders Thomas Delaney an seinen Gegenspieler Noah Joel Sarenren Bazee (Hannover 96) im BVB-Strafraum: "In der Nachbetrachtung wäre ein Eingriff des Video-Assistenten notwendig und richtig gewesen."

Bezüglich des Gladbacher Führungstreffers durch Oscar Wendt im Spiel gegen den FC Augsburg (2:0) äußerte Drees, dass es sich "nach unserer Analyse und Auffassung um eine strafbare Abseitsposition" von Lars Stindl handelte. "Er hat zum einen aktiv versucht, den Ball zu spielen und sich damit in einem Zweikampf mit dem Augsburger Torwart befunden. Zum anderen nimmt er dem Augsburger Gegenspieler Kevin Danso, der auf der Torlinie stand, die Sicht und beeinflusst diesen", sagte Drees.

Augsburgs Trainer Manuel Baum hatte sich nach der Bundesliga-Niederlage am Samstag lautstark über Referee Harm Osmers beschwert, von einem "Skandal" gesprochen und unter anderem gesagt: "Der Linienrichter hat es angezeigt, der Schiedsrichter war zu faul, und aus Köln kam nichts. Unfassbar, dass so etwas in der Bundesliga passiert." Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt deshalb nun gegen Baum, er wurde zu einer Stellungnahme aufgefordert.