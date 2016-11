Bundestag in Erfurt Grindel bleibt DFB-Präsident

Reinhard Grindel bleibt Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Der 55-Jährige wurde beim Bundestag in Erfurt für drei weitere Jahre gewählt. Die Wahl fiel einstimmig aus.

DFB und die Deutsche Fußball Liga wollen in Zukunft eng mit dem chinesischen Fußballverband kooperieren. Am 24. November werde daher ein entsprechender Vertrag in Berlin unterzeichnet, sagte Generalsekretär Friedrich Curtius beim DFB-Bundestag. "Es ist genau richtig, dass wir den DFB noch stärker als internationale Marke begreifen."

Bei Beratungsgesprächen hätten die Chinesen besonderes Interesse an den Plänen für die neue DFB-Akademie in Frankfurt gezeigt. Über genaue Inhalte des Kooperationsvertrages machte Curtius keine Angaben. Bestandteil sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber in jedem Fall Testspiele beider Nationalmannschaften seien.

Der Bundestag hat zudem das frühere Präsidium um Ex-Präsident Wolfgang Niersbach nicht komplett entlastet. Die Entscheidungen im Fall Niersbach und im Fall von Ex-Generalsekretär Helmut Sandrock wurden "zurückgestellt". Grund dafür sind die noch laufenden Ermittlungsverfahren in Deutschland und der Schweiz in der Affäre um die Heim-WM 2006, durch die sich mögliche Forderungen des DFB an die frühere Führungsriege ergeben könnten. Entlastet wurden nur die Präsidiumsmitglieder, die sich weiterhin im Amt befinden. Im Zuge des Skandals waren Niersbach und Sandrock zurückgetreten. DFB-Präsident ist seit April der frühere Bundestagsabgeordnete Reinhard Grindel.

Darüber hinaus hat der Bundestag den vor drei Wochen geschlossenen Grundlagenvertrag zwischen dem Verband und der Deutschen Fußball Liga (DFL) verabschiedet. Der Vertrag läuft bis 2023. Darin wird unter anderem festgehalten, dass 25 Millionen Euro pro Jahr vom Profifußball an den DFB fließen.

Die wesentliche Änderung betrifft Paragraph acht des Vertrages, der die Leistungen an den gemeinnützigen Fußball regelt. DFB und DFL werden den vorwiegend ehrenamtlich geführten Amateurfußball in Zukunft noch stärker als bisher unterstützen. Der DFB gibt weiter fünf Millionen Euro jährlich an die Landesverbände. Daneben werden außerhalb des Grundlagenvertrags zusätzliche drei Millionen Euro jährlich fließen. Die DFL wird neben den bestehenden Leistungen 2,5 Millionen Euro jährlich zweckgebunden für konkrete Projekte im Rahmen des Masterplans Amateurfußball bereitstellen.