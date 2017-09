WM-Qualifikation Argentinien muss nach Remis weiter zittern

Argentinien hat in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland den Befreiungsschlag verpasst. Beim Erzrivalen Uruguay kam der Vize-Weltmeister nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt bei noch drei ausstehenden Spielen auf Rang fünf der Tabelle. Nur die ersten vier Teams qualifizieren sich direkt für die WM, der Fünfte muss in ein Play-off gegen den Ozeanien-Vertreter.

Das argentinische Team um Lionel Messi dominierte beim Pflichtspieldebüt des neuen Trainers Jorge Sampaoli in Montevideo vor allem in der zweiten Hälfte, Messi seine neu eingesetzten Sturmpartner Paulo Dybala und Mauro Icardi konnten den uruguayischen Torwart Fernando Muslera aber nur selten ernsthaft prüfen.

Vidal trifft bei Chile-Pleite - ins eigene Netz

Einen Rückschlag musste auch Copa-América-Sieger Chile einstecken. Arturo Vidal leitete die 0:3-Pleite gegen Paraguay mit einem Eigentor (24.) ein, durch den Sieg hat Paraguay jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf Argentinien. Beim 0:0 Kolumbiens in Venezuela kam Vidals Bayern-Kollege James Rodríguez wegen seiner Oberschenkelverletzung nicht zum Einsatz.

Das Finale um die vier direkten WM-Plätze verspricht Spannung: Nur zwei Punkte trennen Kolumbien (25 Zähler) auf Platz zwei und Argentinien auf Rang fünf (23 Punkte).



An der Spitze zieht Brasilien einsam seine Kreise. Unbeirrt vom Dilemma der Konkurrenten fuhren Neymar und Co. in Porto Alegre beim 2:0 gegen Ecuador ihren elften Quali-Sieg ein. Der Rekordweltmeister ist mit elf Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Kolumbien nicht mehr von Rang eins zu verdrängen. Barcelona-Zugang Paulinho brach nach 68 Minuten das Abwehr-Bollwerk der Gäste, ehe Philippe Coutinho sieben Minuten später für die Entscheidung sorgte.

Die Resultate im Überblick:

Venezuela - Kolumbien 0:0

Chile - Paraguay 0:3

Uruguay - Argentinien 0:0

Brasilien - Ecuador 2:0

Peru - Bolivien 2:1