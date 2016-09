Fußball-Legende Maradona Papst bringt die Hand Gottes ins Spiel

Die argentinische Fußball-Ikone Diego Armando Maradona trainiert für ein Benefizspiel am 12. Oktober in Rom, zu dem er von seinem argentinischen Landsmann, Papst Franziskus, eingeladen worden ist. "Ich trainiere hart. Ich möchte mich aufs Beste für das Spiel für den Frieden vorbereiten. Der Papst hat mich angerufen, und ich werde dabei sein", teilte der 55-Jährige auf Facebook mit.

Maradona hatte in der Vergangenheit wiederholt mit Übergewicht und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ob er daher Luft für das komplette Benefizspiel haben wird, darf bezweifelt werden.

Die Einnahmen der Partie in Roms Olympiastadion, an dem sich mehrere Stars des italienischen Fußballs, darunter Spieler von AS Rom und des Stadtrivalen Lazio, beteiligen, sollen den Obdachlosen im Erdbebengebiet in Mittelitalien zugutekommen.

"Ich bin glücklich, etwas für die Italiener tun zu können, die mir so viel gegeben haben und die mich seit meiner Zeit als Neapel-Fußballer lieben", schrieb Maradona, Kapitän der argentinischen Weltmeister-Elf von 1986 in Mexiko. Berühmt wurde bei der damaligen WM sein Handtor im Viertelfinale gegen England - Maradona hatte dies später mit der "Hand Gottes" begründet, die dort im Spiel gewesen sei.