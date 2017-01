West Ham United EM-Star Payet wechselt nach Marseille

Olympique Marseille hat seinen Wunschspieler bekommen: Nach wochenlangem Streit wechselt Dimitri Payet von West Ham United zurück nach Frankreich. Die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler beträgt 25 Millionen Pfund (rund 30 Millionen Euro), teilte der Premier-League-Klub mit. Der 29 Jahre alte Payet war im Juni 2015 von Marseille nach London gewechselt und hatte seinen Vertrag vor knapp einem Jahr langfristig bis 2021 verlängert. Bei der EM im Sommer war er einer der besten Spieler bei Gastgeber Frankreich.

West Hams Trainer, der frühere Bundesligaprofi Slaven Bilic, hatte in diesem Monat mitgeteilt, dass Payet nicht länger für den Klub spielen und deswegen transferiert werden wolle. West Ham und Olympique Marseille einigten sich nun kurz vor Ende der laufenden Wechselperiode auf die Ablösesumme. Payet erzielte in dieser Saison nur drei Tore in 22 Spielen für die Hammers.