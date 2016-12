Fußball-Bundesliga Augsburg trennt sich von Trainer Schuster

Die Trennung erfolgte plötzlich: Der FC Augsburg hat seinen Trainer Dirk Schuster freigestellt. Dies teilte der Bundesligist mit, als Grund nannte der Klub "unterschiedliche Auffassungen über die Art und Weise, wie der FCA Fußball spielen will". Der ehemalige Coach des SV Darmstadt übernahm erst im Sommer die Nachfolge von Markus Weinzierl.

Der Klub steht in der Bundesliga aktuell auf dem 13. Rang und befindet sich nur vier Punkte vor der Abstiegszone. In der Bundesliga waren die Augsburger zuletzt in vier Spielen sieglos geblieben.

Zusammen mit dem 48-Jährigen müssen auch seine Co-Trainer Sascha Franz und Frank Steinmetz mit sofortiger Wirkung gehen. Bis auf Weiteres werde nun der Cheftrainer des FCA-Nachwuchses, Manuel Baum, übernehmen. Er sollte bereits am Mittwochnachmittag die erste Trainingseinheit leiten.

Schuster wurde im Dezember 2012 Trainer des damaligen Drittligisten Darmstadt. Mit dem Team gelang ihm der Durchmarsch in die Bundesliga. In der Saison 2015/2016 hielt Schuster mit dem SVD überraschend die Klasse, was ihm auch die Auszeichnung zum Fußballtrainer des Jahres 2016 durch das Fachmagazin "kicker" bescherte.

In dieser Bundesliga-Saison ist es bereits die sechste Trainerentlassung. Zuletzt musste bei Schusters ehemaligem Klub Norbert Meier gehen.