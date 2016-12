Trainerentlassungen in der Bundesliga Wie soll man das verstehen?

Drei Sportdirektoren haben in den vergangenen Wochen ihren Job bei Bundesligisten verloren. Lässt sich daraus folgern, dass "der berühmte 'Schleudersitz' heute der Chefsessel auf der Geschäftsstelle und nicht mehr die Trainerbank" ist, wie es in einem "Sportbild"-Kommentar heißt? Nicht wirklich. Denn alle Klubs, die sich von ihren Sportdirektoren getrennt haben, haben in dieser Saison auch schon den Trainer gewechselt.

Die letzten Sechs der aktuellen Bundesligatabelle werden alle nicht mehr vom gleichen Coach betreut wie zu Saisonbeginn. Was ist das für ein Trend? Wir haben uns die offiziellen Begründungen der Vereine für die Entscheidungen angesehen.

Noch eine Anmerkung: Offiziell haben sich Verein und Trainer fast immer "einvernehmlich getrennt", was meistens arbeitsrechtliche Gründe hat. Wir behandeln die Fälle trotzdem als "Entlassungen" in dem Sinn, dass der Verein beschlossen hat, nicht mehr mit dem Coach zusammenzuarbeiten.

FC Augsburg

"Unterschiedliche Auffassungen über die weitere sportliche Ausrichtung". Bei Bands, die sich auflösen, spricht man in solchen Fällen gerne von "musikalischen Differenzen". Hier wie dort ist das oft ein Euphemismus. Auch im Fall Dirk Schuster gibt es Mediengerüchte über ganz andere Gründe für die Entlassung. Aber die hat der FCA nicht genannt, also nehmen wir den Verein beim Wort.

Auffällig ist hier zuerst, dass es nicht um die Resultate oder den Tabellenplatz geht. Das liegt auch nahe, denn auf Platz 13 liegt Augsburg im Soll, mehr konnte nicht realistisch erwartet werden. Die "Art und Weise, wie der FCA Fußball spielen will", das klingt nach einem seriösen und modernen Argument. Wenn es aber im Sommer einen Trainer in der Bundesliga gab, der eindeutig für altmodischen, dabei relativ erfolgreichen Defensivfußball stand, dann war das Schuster.

Das wusste jeder Stammtischfan in Deutschland, und das wusste auch der FC Augsburg. Wenn die "Spielphilosophie" des Vereins im Widerspruch zu dem Steinzeitfußball stand, den Darmstadt vier Jahre lang praktiziert hatte, dann hätte man ihn gar nicht erst verpflichten dürfen. Vor allem aber sind das mittel- bis langfristige Überlegungen. Eine Trainerentlassung acht Tage vor der Winterpause mit der Spielweise der Mannschaft zu begründen, ist völlig unglaubwürdig.

Darmstadt 98

Die Art und Weise, wie Dirk Schuster Fußball spielen ließ, wird in Darmstadt sehr vermisst. Die von Kapitän Aytac Sulu eingeforderten "Grundtugenden" der Lilien waren aber nicht der offiziell genannte Grund des Trainerwechsels am Böllenfalltor. Auf den ersten Blick ist Darmstadts Mitteilung eine höfliche Null-Aussage ("neue Impulse" kann alles heißen). Zwischen den Zeilen offenbaren sich aber Probleme.

Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch, der hier zitiert wird, will einem "Negativtrend" mit neuen Impulsen "entgegenwirken". Anlass war "das gestrige Spiel", was den Eindruck von spontaner Kurzschlussreaktion noch verstärkt. Zum Zeitpunkt der Entlassung lag Darmstadt auf dem Relegationsplatz und hatte gerade gegen den bis dahin sieglosen Tabellenletzten HSV verloren. Dass die Lilien mit ihrem Billigkader auf Platz zehn einlaufen würden, konnte niemand erwarten. Nun sind sechs Pflichtspielniederlagen in Folge sicher als "Negativtrend" zu bezeichnen.

Wenn man aber Trainer und Sportdirektor feuert und dann die "neuen Impulse" nicht von einem Nachfolger, sondern von einem Interimstrainer wie Ramon Berndroth erwartet, zeigt das, dass die Entlassung Meiers dem Verein wohl wichtiger war als die Frage, wer ihm nachfolgen sollte. Bis zur Winterpause hat Interimstrainer Berndroth nur ein Heimspiel zu verantworten, und das gegen den FC Bayern (Sonntag, 15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Schwer zu sehen, wie da ein "Positivtrend" entstehen kann, der sich nicht nur gut anfühlt, sondern nachhaltig ist.

FC Ingolstadt

Vom Zeitpunkt her hat der FC Ingolstadt die Trennung von Markus Kauczinski nachvollziehbar organisiert. Nach zehn Spieltagen zwar recht früh in der Saison, aber bei nur zwei Punkten aus diesen zehn sieglosen Spielen lässt sich tatsächlich von einer "negativen sportlichen Entwicklung" sprechen. Dazu erfolgte die Trennung unmittelbar vor einer Länderspielpause, Nachfolger Maik Walpurgis stand bereits beim nächsten Spiel bereit und hatte immerhin noch sechs Spiele bis zur Winterpause vor sich.

Dass Walpurgis seither sieben Punkte aus vier Spielen sammelte, bestätigt bisher die Maßnahme des Vereins. Auch die Kommunikation dazu ist durch und durch professionell. Man bedauert die Trennung, handle aber "im Sinne des Vereins". Einzig der Wunsch, einen "Fußballlehrer für uns zu gewinnen, der die sportliche Herausforderung annehmen möchte und darauf brennt, das Team zurück in die Erfolgsspur zu führen", wie Sportdirektor Thomas Linke sagte, lässt leicht aufhorchen. Brannte Kauczinski darauf etwa nicht?

VfL Wolfsburg

Viel Zeit wurde Dieter Hecking in Wolfsburg nicht gegeben, um den Negativtrend umzukehren. Nur sechs sieglose Spiele in Folge reichten dem VfL als Begründung, um den Coach, der mit der Mannschaft Pokalsieger und Vizemeister geworden war, zu feuern. Fairerweise muss man anmerken, dass die Tendenz schon in der vorigen Rückrunde negativ war, der VfL trat da oft wie ein Absteiger auf.

Dass Wolfsburg zwar das Viertelfinale der Champions League erreichte, in der Bundesliga aber nicht einmal Platz sieben, wurde von Klaus Allofs in seiner Begründung der Trennung auch als Argument genannt. Dass der "personelle Umbruch im Kader" erfolglos blieb, musste Allofs sich natürlich ebenso als Kritik anhören, und inzwischen ist der Sportdirektor ja selbst auch nicht mehr im Amt. Auch Allofs wünschte sich im Oktober von Heckings Nachfolger Valérien Ismael "neue Impulse". Bei bisher vier Punkte aus sieben Spielen ist die Form der Mannschaft aber nicht besser als zuletzt unter Hecking. Vielleicht lag es doch am Kader?

Hamburger SV

Wenn jemand Routine im Verfassen von Trennungs-Presseerklärungen hat, dann die Rausschmiss-Profis beim Hamburger SV. Viele Medien bauen ihre Kameras im PK-Raum des Volksparkstadions inzwischen gar nicht mehr ab, so oft wird dort die Ablösung von Verantwortlichen verkündet. Auch Dietmar Beiersdorfer wusste, was er tat, als er im September die Beurlaubung von Bruno Labbadia bekannt gab. In nicht einmal zweieinhalb Jahren trennte sich der HSV unter Beiersdorfers Führung von drei Trainern und einem Sportdirektor.

Beiersdorfer wollte dem Vernehmen nach den Kreislauf der immer schnelleren Trainerwechsel in Hamburg durchbrechen und plante, Thomas Tuchel zu holen. Ein ambitionierter und achtbarer Plan, der aber im April 2015 scheiterte, als Tuchel sich für Dortmund entschied. Der HSV holte daraufhin Labbadia, in dem Beiersdorfer, wie er kürzlich in der "Bild"-Zeitung sagte, offenbar das Gegenteil eines Konzepttrainers sah. Es sei richtig gewesen, so Beiersdorfer, mit Markus Gisdol "einen Trainer zu holen, der nicht im Schwerpunkt über die Ansprache und die Emotion kommt, sondern über den Inhalt".

Wie im Fall Augsburg und Schuster gilt auch hier: Man hätte auch vor September 2016 wissen können, dass Labbadia kein "Laptoptrainer" ist. Mag sein, dass genau so jemand gebraucht wurde, um 2015 noch die Relegation zu schaffen. Ein Jahr später hätte Beiersdorfer, wenn er denn einen Konzepttrainer wollte, einen Trainerwechsel im Sommer herbeiführen können. Da war der HSV aber gerade Zehnter geworden. So entschied man offenbar nach Ergebnissen, Labbadia erst zu halten, und ihn dann bei erstbester Gelegenheit zu feuern, nach nur fünf Saisonspielen (darunter gegen Bayern, Leipzig und Leverkusen). Hier eine "fußballerische Entwicklung" zu vermissen, wirkt wie ein schlechter Euphemismus für "wir haben nur auf den richtigen Moment gewartet".

Werder Bremen

Noch kürzer als der HSV wartete Werder Bremen mit dem Trainerwechsel. Drei Punktspiele und eine Pokalpleite in Lotte reichten dem Verein aus, um Viktor Skripnik das Vertrauen zu entziehen. Ein Trainerwechsel nach dem dritten Spieltag? Das ist absurd genug. "Nach der Leistung in Gladbach" (wo Bremen 1:4 verloren hatte) fehlte Baumann "die Überzeugung", "dass es in der bestehenden Konstellation möglich ist, zeitnah eine Wende zum Positiven herbeizuführen."

Diesen Satz muss man schon deshalb genießen, weil Baumann nur zwei Spieltage vorher gesagt hatte: "Auch wenn wir die nächsten acht Spiele nicht gewinnen, bleibt Viktor Skripnik Trainer". Baumann war erst im Mai zum Geschäftsführer Sport in Bremen geworden. Sein Vorgänger Thomas Eichin hatte offenbar nicht mehr an Skripnik geglaubt, den Machtkampf im Verein aber verloren: Werder trennte sich von Eichin und sprach Skripnik das Vertrauen aus. Wie krisenfest dieses Vertrauen war, wusste Skripnik wenige Monate später.