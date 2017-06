Domenico Tedesco Das ist der neue Schalke-Coach

Wie verlief Tedescos bisherige Karriere?

Anders als Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann, mit dem Domenico Tedesco häufig verglichen wird, spielte der 31-Jährige nicht in höheren Bereichen Fußball. Nagelsmann wurde durch eine Verletzung zur Trainerkarriere gezwungen, Tedesco fing im Alter von 23 Jahren einfach neben dem Studium zum Wirtschaftsingenieur als Co-Trainer in der Jugend des VfB Stuttgart an. Doch die Arbeit als Trainer wurde mit der Zeit immer wichtiger, 2013 stieg er zum Coach der U17 des VfB auf. 2015 wechselte Tedesco zur TSG Hoffenheim, wo er nebenbei - als Jahrgangsbester vor Nagelsmann - die Ausbildung zum Fußballlehrer absolvierte. Anfang März 2017 wechselte der Deutsch-Italiener dann erstmals in den Profifußball, Tedesco rettete den FC Erzgebirge Aue vor dem Abstieg aus der Zweiten Bundesliga.

Wie hat Tedesco Erzgebirge Aue vor dem Abstieg gerettet?

Als Tedesco den FC Erzgebirge vor dem 24. Spieltag übernahm, stand der Klub auf dem letzten Tabellenplatz der zweiten Liga. Seine Bilanz aus den folgenden elf Spielen ist eindrucksvoll: Mit einem Punkteschnitt von 1,82 pro Spiel (sechs Siege, zwei Remis, drei Niederlagen) rettete Tedesco die Veilchen vor dem Abstieg. Aus den sechs Heimspielen seiner kurzen Trainerzeit in Aue holte der Coach 16 von 18 möglichen Punkten. "In Aue hat er in der kurzen Zeit sehr gute Arbeit gemacht", zeigte sich auch Bundestrainer Joachim Löw vom neuen Schalke-Trainer beeindruckt.

Was zeichnet Tedescos Arbeit als Trainer aus?

"Ich stelle die Spieler in den Vordergrund, bin kein Laptop-Trainer", sagt Tedesco über sich selbst. Der neue Schalke-Coach hält nicht viel von der klassischen Trainer-Spieler-Hierarchie, sucht stattdessen oft den Dialog mit seinen Spielern. Tedesco erklärt lieber, als dass er anordnet. Tedesco beherrscht neben der deutschen und der italienischen auch die englische und die spanische Sprache. Er gilt als höflich, ruhig und äußerst kommunikationsstark. Nach Jewhen Konopljankas Kritik an Markus Weinzierl könnte das ein wichtiges Auswahlkriterium für dessen Nachfolger gewesen sein. Die Spieler des FC Erzgebirge lobten allerdings nicht bloß die angenehme Art ihres Ex-Coachs, sondern auch seine akribische Vorbereitung. "Was er aus Gegnern rausfiltert, ist nicht normal", schwärmte beispielsweise Mittelfeldspieler Clemens Fandrich vor allem von Tedescos Videovorbereitungen. "Da könnte ich mir das Spiel achtmal anschauen und würde es nicht erkennen."

Für welchen Fußball steht Tedesco?

In Aue setzte Tedesco auf eine 3-4-3-Grundordnung, stellte jedoch je nach Spielsituation auch während der Partien gerne um. Auch in dieser Beziehung erscheint Tedesco als Gegenentwurf zu Weinzierl, der sich regelmäßig den Vorwurf gefallen lassen musste, zu starr an seiner taktischen Ausrichtung festzuhalten. Dass Tedesco in der Lage ist, einer verunsicherten Mannschaft konkrete und klare Lösungsoptionen zu vermitteln, hat er in Aue bewiesen. In anderen Worten: Ein besseres Bewerbungsschreiben für den FC Schalke 04 lässt sich kaum einreichen. Er ist allerdings nicht der erste Trainer, der mit reichlich Vorschusslorbeeren zu den ambitionierten Gelsenkirchenern kommt.

In der Theorie ist die Verpflichtung Tedescos eine gute Idee. Das war bei Weinzierl und André Breitenreiter allerdings nicht anders.