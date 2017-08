Schalke-Trainer Tedesco Der Sehnsuchtsmann

Irgendwann mischte sich ein unübersehbares Unbehagen in die Freude, von der Domenico Tedesco nach seinem ersten Sieg als Bundesligatrainer erfüllt war. Mit 2:0 hatte seine Schalker Mannschaft den Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig besiegt. Und wie diese zur Hysterie neigende Bundesliga so ist, wurde der 31-jährige Debütant umgehend zum neuen Superhelden am Trainerhimmel erklärt. Von Reportern, von vielen feiernden Fans und von den euphorisierten Spielern.

Tedesco habe das Team "hervorragend vorbereit", sagte Nationalspieler Leon Goretzka, "wir wussten genau, was wir zu tun haben. Der Plan ist super aufgegangen". Und weil die Sache mit den Trainerplänen auf Schalke in den vergangenen Jahren so selten funktioniert hat, weil die unerfüllte Sehnsucht nach einem richtig guten Fußballlehrer die Menschen hier zerfrisst, entwickeln solche Sätze eine enorme Wucht. Auch Tedesco spürte die Hoffnungen und Erwartungen, die dieser vielversprechende Saisonauftakt weckte. Also wehrte er sich.

Seine strategischen Überlegungen seinen keinesfalls "der ausschlaggebende Punkt, warum wir gewonnen haben", relativierte der Deutsch-Italiener. Die entscheidenden Faktoren seien vielmehr die Einsatzbereitschaft und die Leidenschaft seiner Spieler gewesen. Und natürlich stimmte auch das.

Schalker Magie kehrte zurück

In gewissen Phasen ergab sich tatsächlich diese Magie, von der alle wissen, dass sie Schalke 04 groß und stark machen kann: Wenn eine hingebungsvolle Mannschaft ein ebenso hingebungsvolles Publikum mitreißt, entsteht bei Schalke eine besondere Kraft. Zumal an diesem Tag der alte Markenkern dieses Klubs hervorschimmerte: die Fähigkeit, vermeintlich überlegene Gegner an einer stabilen Abwehr verzweifeln zu lassen. Die berühmte Null stand.

AFP Schalker Fans gegen Leipzig

Tedescos Versuch, den eigenen Anteil an der Entstehung dieses Zaubers abzustreiten, blieb erfolglos. Spätestens als Christan Heidel sein Loblied auf Tedesco anstimmte, war allen klar, dass die gute Leistung die Konsequenz einer fruchtbaren Sommerpause war. "Die Jungs befassen sich auf einmal mit Taktik, das ist wirklich hochinteressant", sagte der Sportvorstand.

Heidel berichtete von angeregten Debatten vor der Taktiktafel, Tedesco frage explizit nach möglichen Lösungen, binde die Profis in die Entstehung der Strategie ein. "Jeder Trainer hat einen anderen Stil, mein Gefühl ist, dass das zu dieser Mannschaft passt", sagte Heidel und schwärmte vom Arbeitsklima. "Die Gruppe ist einfach sehr homogen, und Domenico ist Teil dieser Gruppe. Die Spieler gucken sehr oft zu ihm, die verstehen ihn anscheinend, sonst hätte es nicht so gut funktioniert." Und auf dieser Grundlage entwickelten sich dann die kleinen individuellen Heldengeschichten.

Nicht eine echte Chance der Leipziger

Jewhen Konopljanka, der Zwölf-Millionen-Euro-Fehleinkauf aus der Vorsaison, schoss nicht nur das 2:0. Der Ukrainer arbeitet mittlerweile auch mit enormem Engagement für die Defensive. Und die Abwehrkette könnte zu einem zentralen Erfolgsfaktor dieser Mannschaft werden. Naldo, Matija Nastasic und Thilo Kehrer ließen nicht eine einzige klare Leipziger Chance zu, obwohl deren Trainer Ralph Hasenhüttl später sagte: "Wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten."

Nach dieser Defensivleistung ist erstmal schwer vorstellbar, wie der vor Saisonbeginn als Kapitän abgesetzte Benedikt Höwedes ins Team zurückfinden soll, womöglich bahnt sich hier noch ein Vereinswechsel an. Höwedes wirkte geradezu wehmütig, als er nach 90 Minuten auf der Bank von der Nordkurve gefeiert wurde, als ahne er, dass dies sein letztes Heimspiel für Schalke gewesen sein könnte. Klar ist, dass gerade ein neues Schalke entsteht, in dem Höwedes nicht mehr so eine zentrale Rolle zufallen wird. Es ist Zeit für neue Helden.

AP Benedikt Höwedes, Domenico Tedesco

Amine Harit zum Beispiel, ein schmächtiger Mittelfeldspieler, der vom FC Nantes nach Gelsenkirchen kam, leitete nicht nur das 2:0 mit einem wunderbaren Pass ein, er warf seinen Körper in jeden Zweikampf und erkämpfte erstaunliche Ballgewinne. "Der Junge ist immer dran, er stochert, er stört", sagte Heidel. Franco Di Santo rackerte ebenso wie Nabil Bentaleb, der außerdem viele kluge Pässe spielte und den Elfmeter zum 1:0 verwandelte.

Vor allem aber verbreitete diese Mannschaft das Gefühl, das sie wirklich Lust hat, gemeinsam zu spielen. Insofern hat Tedesco schon recht: Dieser neue Geist ist noch wichtiger für den Erfolg als irgendwelche Matchpläne. Aber auch diese Qualität ist ein Ergebnis der bisherigen Trainerarbeit.

Schalke 04 - RB Leipzig 2:0 (1:0)

1:0 Bentaleb (43. Foulelfmeter)

2:0 Konopljanka (73.)

Schalke 04: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Bentaleb, D. Caligiuri, Oczipka - Goretzka, Harit (79. McKennie), Konopljanka (89. Meyer) - di Santo (63. Reese)

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg (46. Forsberg) - Laimer (76. Augustin), Ilsanker Sabitzer, Keita - Y. Poulsen (75. Bruma), Ti. Werner

Schiedsrichter: Zwayer

Gelbe Karten: McKennie, Kehrer / Halstenberg, Keita

Zuschauer: 61.435