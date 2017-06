Doping Wada-Ermittler spricht von Vertuschungssystem im russischen Fußball

Der russische Fußball gerät zunehmend unter Druck. Richard McLaren, Sonderermittler der Welt-Anti-Doping-Behörde (Wada), geht davon aus, dass es im Fußball des Gastgeberlands der WM 2018 ein separates System gab, um auffällige Dopingproben zu vertuschen.

Die britische Zeitung "Mail on Sunday" hatte berichtet, dass die Fifa gegen den gesamten WM-Kader Russlands von 2014 ermittelt. Von russischer Seite gab es zuletzt heftige Dementis. Die Fifa bestätigte Ermittlungen, ohne Namen zu nennen. McLaren hatte in zwei Berichten für die Wada institutionell gestütztes Doping in Russland bewiesen. Insgesamt seien in der Zeit von 2011 bis 2015 über tausend Sportler an dem Programm beteiligt gewesen.

Bislang waren Russlands Fußballer von konkreten Dopingvorwürfen verschont geblieben. Nun sollen neben den 23 Nationalspielern Russlands von 2014 elf weitere Fußballer mit Doping in Verbindung gebracht werden.

Wada untersucht 155 beschlagnahmte Dopingproben

Dazu laufen derzeit noch Untersuchungen: "Es gibt noch 155 Proben, die nicht analysiert wurden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat sie beschlagnahmt. Das haben wir der Fifa gemeldet", sagte der Kanadier der ARD. McLaren geht davon aus, dass diese Urinproben entweder manipuliert worden seien, um positive Tests zu verhindern, oder dass Dopingsubstanzen darin zu finden seien.

"Es gab offenbar eine Bank mit sauberem Urin - und diese Bank wurde offenbar für Fußballer genutzt", sagte der Ermittler. Hinweise darauf würden sich beispielsweise im Mailverkehr russischer Funktionäre finden.

"Deutlich über dem Grenzwert", soll ein anonymer Verfasser in einer Mail vom Juni 2015 geschrieben haben. "Dexamethason", ein verbotenes Stimulans, sei im Urin eines männlichen Fußballers aus der ersten russischen Liga gefunden worden. McLaren stellt klar: "Nach unseren Informationen wurde versucht, diese Probe auszutauschen." Auf ARD-Anfrage reagierten weder der Weltverband Fifa noch die Europäische Fußball-Union (Uefa) oder der russische Verband und das russische Sportministerium.

Löw fordert, dass Namen genannt werden

Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw forderte derweil gnadenloses Durchgreifen. "Ich möchte, dass die Institutionen, die auch uns immer testen, Namen nennen, wenn es denn so sein sollte. Dann darf das niemand unter dem Tisch halten. Wenn Spieler gedopt sind, gehören sie aus dem Verkehr gezogen und gesperrt", sagte Löw.

Auch DFB-Präsident Reinhard Grindel erhöhte den Druck. Entscheidend sei, dass der Weltverband bei der WM 2018 alle Dopingkontrollen unabhängig von der Welt-Anti-Doping-Agentur durchführen lasse, "weil das ein Zeichen dafür wäre, dass sowohl die Fifa als auch das austragende Land Russland keinerlei Zugriff" auf die Proben hätten.